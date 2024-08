¡Escándalo! Un famoso cantante de K-Pop es expulsado de su banda por un delito sexual: todos los detalles

¿Qué pasó con Taeil de NCT? Te contamos todos los detalles de su caso.

Taeil, el cantante surcoreano de la banda de K-Pop NCT (Neo Cultue Technology), fue expulsado oficialmente del grupo tras las fuertes acusaciones por un delito sexual no especificado, según confirmó su agencia SM Entertainment a través de un comunicado.

“Reconocemos la gravedad del problema, y hemos decidido que Taeil ya no puede continuar con las actividades del grupo. Hemos discutido esta cuestión con Taeil, y se ha decidido que abandone el grupo”, señaló.

English Trans by Papago pic.twitter.com/Jbqx1cUuVP — Arrr (@aenrvy) August 28, 2024

NCT fue creada en 2016 y desde entonces creció rápidamente hasta ser reconocidos a nivel mundial por una de sus características: tienen más de 20 miembros que se dividen en varios subgrupos. Sus canciones más famosas son ‘Candy’, ‘Yogurt Shake’, ‘Life Is Still Going On’, y ‘Smoothie’.

Sobre el delito que habría cometido, se desconocen los detalles y la agencia subrayó que brindarán más información a la par que avance la investigación. “Nos disculpamos profundamente por la preocupación y molestia causada por nuestro artista”.

¿Quién es Taeil?

Taeil es un cantante surcoreano de 30 años que formó parte del grupo de K-Pop NCT 127. Su nombre completo es Moon Tae-il y estudió en la Universidad de Hanyang, hasta que la abandonó en 2013 tras ser aceptado en la agencia. Hasta ahora, se había convertido en uno de los idols más reconocidos del grupo.

Taeil, de NCT, estaba desconectado de las redes sociales. (Instagram @mo.on_air)

En 2023, tuvo un accidente automovilístico que lo alejó de los escenarios por un tiempo. De hecho, no había regresado a la banda a pesar de que lanzaron el álbum ‘Walk’.

En Instagram, Taeil cuenta con más de 5 millones de seguidores, quienes han enviado mensajes divididos tras darse a conocer la noticia. Sin embargo, él no se ha pronunciado sobre el tema. De hecho, no ha publicado nada nuevo desde julio.