Erika Buenfil revela cómo gana dinero en TikTok, ¿hacer videos en la plataforma es negocio?

La actriz, a quien hemos visto en telenovelas clásicas de Las Estrellas como “Amor en silencio”, “Amores verdaderos” y “Vencer el pasado” actualmente brilla en los reality shows con su participación en “ Veo cómo cantas ”, sin descuidar por supuesto su trabajo en TikTok.

Constantemente, Erika Buenfil consiente a sus fans con divertidos videos que no hacen sino incrementar su popularidad en las redes. De hecho, el pasado 16 de octubre la actriz tuvo una amena entrevista con la periodista Maxine Woodside en donde habló sobre su trabajo en TikTok y qué ha ganado con sus populares grabaciones cortas.

LOS INICIOS DE ERIKA BUENFIL EN TIKTOK

Erika Buenfil, quien tiene un hijo adolescente , recordó que, para tratar de relacionarse de una mejor forma con el joven comenzó a ver videos de TikTok; fue así que, con el tiempo, se animó a abrir una propia cuenta.

“Al principio fui observadora para tener como de qué platicar, entonces nos reíamos... un día dije ‘voy a hacer uno’. Es una plataforma que empezó siendo para chavitos de la edad de Nicolás”, recordó Buenfil.

¿CUÁNTO GANA ERIKA BUENFIL EN TIKTOK?

Ahora que tiene más de 17 millones de seguidores en TikTok, muchas personas podrían imaginarse que Erika Buenfil consigue mucho dinero de las monetizaciones de sus videos; sin embargo, la verdad es muy diferente:

“Empiezo a ver gente que me quiere contactar para que anuncie cosas, lo primero que me regalaron fue una estufa”

“Me empiezan a buscar las marcas... yo ni sabía qué estaba pasando. Empiezo a ver gente que me quiere contactar para que anuncie cosas, lo primero que me regalaron fue una estufa”, aseguró la actriz, quien detalló que en un principio no ganaba dinero, aunque los patrocinadores sí comenzaron a regalarle productos.