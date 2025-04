Una ganadora de ‘La Academia’ toma una drástica decisión para atender su salud mental: ‘Volveré’

El mensaje más personal de Erika, quien fue la ganadora de la segunda temporada de “La Academia”, llenó de incertidumbre a sus fans pero también desató un auténtico debate entre los internautas debido a que la cantante, al igual que miles de famosos, decidió alzar la voz y priorizar su salud mental por encima del glamour y la fama.

¿ Qué dijo Erika Alcocer de su depresión y cuándo retomará su actividad en redes sociales? Estas fueron las desgarradoras palabras que ventilaron la delicada situación que enfrenta la cantante en la actualidad.

¿QUÉ DIJO ERIKA ALCOCER DE SU DEPRESIÓN?

Hace unas horas, Erika Alcocer se hizo presente en su cuenta de Threads para anunciar que, al menos por unas semanas, se alejará de sus redes sociales debido a que lidia contra un severo caso de depresión.

El estado mental de Erika Alcocer alarmó a más de una persona ya que la cantante expresó que, a pesar de su éxito en los escenarios, “se olvidó de sonreír” y por ello se tomará un descanso, al tiempo que intentó tranquilizar a sus fans con una certeza positiva: ¡no está dispuesta a dejarse vencer tan rápido!

El mensaje de Erika Alcocer en Threads. ESPECIAL

“He estado sumida en una depresión profunda, me he olvidado de sonreír, pero no puedo seguir derrotándome porque aún falta mucho por hacer, mucho por cantar y mucho que aprender. ¡Arriba corazones! Pronto volveré a las redes. Los quiero”, escribió.

La última publicación de Erika Alcocer data de hace unos cuantos minutos: la famosa se hizo presente la mañana de este jueves 10 de abril con una imagen acompañada de un mensaje que dice “Cuando no hay odio adentro, no hay ningún enemigo afuera”.

Erika Alcocer aún se mantiene activa en sus historias de Instagram. INSTAGRAM/erikaalcocerl

El más reciente anuncio de Erika Alcocer desató toda clase de reacciones en Threads, plataforma en la que sus fans le desearon lo mejor en su proceso de recuperación y expresaron sus ganas de verla muy pronto en el escenario... ¡la salud es lo primero!

¿QUIÉN ES ERIKA ALCOCER?

Erika Alcocer, nacida en Tampico el 19 de julio de 1974, es una cantante que se catapultó a la fama gracias a su contundente triunfo en la edición 2003 de “La Academia”, reality show en el que logró imponerse con sus increíbles interpretaciones de las piezas “Ahora que soy libre” y “All by myself”.

Luego de coronarse como la ganadora de la segunda generación de “La Academia”, Erika Alcocer participó en “Desafío de estrellas” y “La Voz... México”, proyectos en los que confirmó su talento vocal.

La última actividad pública de Erika Alcocer en el escenario tuvo lugar recientemente, cuando se integró al show “Voces de reinas” al lado de Laura Zapata, Paty Navidad y Liliana Rodríguez.