Enrique Burak, el comentarista antifútbol que quiere que sus cenizas sean esparcidas en el estadio Azteca

En una edición del ‘Podcast Amigos TUDN’, Burak y Toño de Valdés bromearon al respecto.

September 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Enrique-Burak-Antonio-de-Valdés.jpg

Enrique Burak y Antonio de Valdés bromearon por la última voluntad de uno de los comentaristas.

Instagram

“¿Qué todavía tú no haces planes para cuando (te mueras)?”.

Los comentaristas Enrique Burak y Toño de Valdés conducen la emisión semanal ‘Podcast Amigos TUDN’, donde abordan las tendencias en el mundo deportivo, sin dejar su lado serio, su amplio conocimiento, experiencia y humor.

Burak y Valdés dedican un momento del programa para contestar preguntas de sus seguidores. En esta ocasión les preguntaron cuáles son los mejores estadios que conozcan de grandes ligas, NFL, fútbol y estadio de cualquier deporte.

Luego de un repaso por algunos de los estadios más imponentes del mundo, Burak sentenció que el estadio Azteca siempre será el mejor de todos.

@tudnoficial

Ojito 👀 a lo que dijo Burak. Es el momento más futbolero de Enrique en el Podcast Amigos, capítulo completo en nuestro canal de YouTube.

♬ swish_whoosh (large)(794558) - satak

“A mí el estadio Azteca siempre me ha encantado. Desde niño. Mi papá trabajaba en Grupo Vitro y tenían palco en el estadio para llevar clientes y si estaba disponible, íbamos. Era llegar a esa mole de concreto que es el Estadio Azteca… llegabas en tu coche, tendría 6, 7 años, y cuando se abría la puerta del palco y veías lo verde del pasto, (era increíble)”, relató Burak.

E inmediatamente aseveró que incluso ya le había manifestado a su esposa su deseo de que al morir incinere sus restos y los distribuya en el estadio Azteca.

Esta revelación provocó las carcajadas de De Valdés, pues dijo estar completamente sorprendido de que al ser antifútbol, quiera permanecer eternamente en el recinto que ha albergado miles de partidos de ese deporte.

“Esto sí me sorprendió completamente lo que acabas de decir. Tú eres antifútbol, ¿y quieres que echen tus cenizas en el Azteca? Yo pensé que iba a ser en Arlington, de Los Vaqueros, o en el Parque del Seguro Social, allí en la zona de Parque Delta, en la zona de comida”, expresó de Valdés entre risas.

El humor de ambos llevó a Burak a recordar una anécdota donde se arrojaron las cenizas de un difunto como última voluntad y todo se salió de control.

“Me acordé de un estadio en Argentina donde un señor estaba con las cenizas de su papá o del abuelo, y estaban en el segundo piso del estadio y para aventar las cenizas vino un viento brutal y toda la gente quedó embarrada con las cenizas del abuelo”, comentó el comentarista.

Finalmente, y sin dejar de reír, Burak sentenció: “Bueno, pero es la casa de la NFL en México”.

Enrique Burak
 Toño de Valdés
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
