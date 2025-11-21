¿En qué lugar de Miss Universo quedó Lina Luaces, Miss Cuba, sobrina de Gloria Estefan?

Llegar a Miss Universo es un logro que muchas mujeres sueñan realizar, y se le cumplió a Lina Luaces, hija de Lili Estefan, quien es sobrina de Emilio y Gloria Estefan.

Lina Luaces llegó a Tailandia como Miss Cuba, representando al país que volvió al certamen hace un año, cuando Marianela Ancheta se convirtió en la primera representante de Cuba en Miss Universo en 57 años.

Mientras Marianela llegó al Top 30, Lina Luaces logró estar entre las 12 finalistas de 2025:

Chile - Inna Moll

Colombia - Vanessa Pulgarín

Cuba - Lina Luaces

Guadalupe - Ophély Mézcino

México - Fátima Bosch

Puerto Rico - Zashely Alicea

Venezuela - Stephany Abasali

China - Zhao Na

Filipinas - Ma. Ahtisa Manalo

Tailandia - Praveenar Sing

Desafortunadamente, Lina Luaces ya NO llegó a estar entre las cinco finalistas de Miss Universo.

Lina nació el 2 de agosto de 2002 en Miami, Florida. Es hija de Lorenzo Luaces y la querida presentadora Lili Estefan, ícono del programa ‘El Gordo y La Flaca’. A su vez, Lili Estefan es sobrina de Emilio y Gloria Estefan, por lo que Lina es familia de la pareja que abrió camino para los artistas latinos en Estados Unidos.

Lina deslumbró en su paso por Miss Universo, siempre con el apoyo de su familia: