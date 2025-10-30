Suscríbete
Hollywood

Emily Estefan rogó que no se llevaran a su novia detenida pese a agresiones: “le supliqué al detective”

La pareja protagonizó una pelea que terminó el golpes y arresto.

October 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Emily-Estefan.jpg

Emily Estefan le suplicó a agentes de policía que no se llevaran arrestada a su novia.

Instagram

“Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran”.

La noticia de la pelea entre la hija de Los Estefan y su novia de 8 años acaparó los reflectores, pues ambas terminaron testificando ante las autoridades de Miami, Florida.

La pareja de Emily, Gemeny Hernández, fue señalada por robo con violencia y agresión, sin embargo, ambas discutieron y pelearon, pero fue la pareja de Estefan quien la golpeó en la cabeza con un teléfono.

Poco a poco se conocen más detalles del terrible evento y ya trascendió que la hija de Gloria y Emilio rogó para que no se llevaran detenida a su novia.

Emily llamó al 911 para pedir ayuda y a través de un Zoom, como testigo antes de la liberación de Hernández después de pagar una multa, la joven aseguró que no fue su intención que Gemeny fuera detenida.

Sin embargo, lo ocurrido es el procedimiento a seguir cuando se reciben llamadas donde se denuncia por violencia doméstica. La hija de Los Estefan dejó claro que su intención no era la detención de su novia, y que incluso suplicó para que esto no ocurriera.

“Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran”, afirmó la cantante.

A lo que la jueza replicó:

“Cuando llaman por un caso de violencia doméstica, hay que arrestar a alguien"; Emily comprendió que ese era el proceso, pero insistió en que ella no tenía ningún temor.

“Yo entiendo absolutamente y sé que están haciendo su trabajo, pero yo no tengo miedo, no quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelve a casa”, expresó.

Hasta el momento ni Emily ni Gemeny se han expresado al respecto a través de redes, donde mantienen comunicación con sus seguidores.

@telemundo51miami

La pareja de la hija de Gloria Estefan fue arrestada tras un presunto incidente de violencia doméstica. Durante la audiencia de fianza, Emily Estefan pidió a la jueza que liberara a Gemeny Hernández, asegurando que no tenía miedo y que no quería ninguna orden en su contra. Según el informe de arresto, la pareja tuvo una pelea física cuando Hernández le arrebató por la fuerza el teléfono celular a Estefan y la golpeó con él. La jueza redujo la fianza y permitió que Hernández regresara a casa una vez liberada. #EmilyEstefan #GloriaEstefan #Miami #gemenyhernandez

♬ original sound - Telemundo51Miami - Telemundo51Miami

Emily Estefan
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Emily-Estefan.jpg
Hollywood
Hija de Gloria Estefan y su pareja protagonizan terrible pelea que terminó en golpes y arresto
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
diane-keaton.jpg
Hollywood
Diane Keaton pone de luto a Hollywood: Murió la legendaria actriz a los 79 años
October 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Frankie-Muniz.jpg
Hollywood
‘Malcolm el de en medio’: Frankie Muniz es captado en un camión del aeropuerto de Monterrey
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Eric-Dane-2.jpg
Hollywood
Actor de ‘Grey’s Anatomy’ reaparece en silla de ruedas y sin poder hablar tras diagnóstico de esclerosis
October 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ricardo-Pérez-Slobotzky.jpg
Virales
Víctima de acoso exige que Ricardo Pérez y ‘Slobotzky’ paguen con cárcel: “no nos den nada económico”
Los influencers Xuxo Dom y su esposa se mantienen firmes en el proceso legal contra los conductores de ‘La Cotorrisa’.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Josi-Cuen-Jorge-Medina.jpg
Famosos
Josi Cuen internado de emergencia antes de su show: Jorge Medina lo sacó del hospital; “estoy de milagro”
Horas antes de su presentación en la Plaza de Toros México, el cantante estaba hospitalizado.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro-Verónica.jpg
Famosos
Cristian Castro confiesa cómo fue el episodio de violencia con su madre Verónica: “hubo jaloneos y empujones”
El cantante abordó por primera vez el tema de violencia con su madre.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
reencarnaciones.jpg
Telenovelas
3 personajes de telenovela que murieron y luego reencarnaron para cobrar venganza
Se trata de telenovelas que marcaron época por el tinte sobrenatural de sus historias
October 30, 2025
 · 
Alejandro Flores