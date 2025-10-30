Emily Estefan rogó que no se llevaran a su novia detenida pese a agresiones: “le supliqué al detective”

“Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran”.

La noticia de la pelea entre la hija de Los Estefan y su novia de 8 años acaparó los reflectores, pues ambas terminaron testificando ante las autoridades de Miami, Florida.

La pareja de Emily, Gemeny Hernández, fue señalada por robo con violencia y agresión, sin embargo, ambas discutieron y pelearon, pero fue la pareja de Estefan quien la golpeó en la cabeza con un teléfono.

Poco a poco se conocen más detalles del terrible evento y ya trascendió que la hija de Gloria y Emilio rogó para que no se llevaran detenida a su novia.

Emily llamó al 911 para pedir ayuda y a través de un Zoom, como testigo antes de la liberación de Hernández después de pagar una multa, la joven aseguró que no fue su intención que Gemeny fuera detenida.

Sin embargo, lo ocurrido es el procedimiento a seguir cuando se reciben llamadas donde se denuncia por violencia doméstica. La hija de Los Estefan dejó claro que su intención no era la detención de su novia, y que incluso suplicó para que esto no ocurriera.

“Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran”, afirmó la cantante.

A lo que la jueza replicó:

“Cuando llaman por un caso de violencia doméstica, hay que arrestar a alguien"; Emily comprendió que ese era el proceso, pero insistió en que ella no tenía ningún temor.

“Yo entiendo absolutamente y sé que están haciendo su trabajo, pero yo no tengo miedo, no quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelve a casa”, expresó.

Hasta el momento ni Emily ni Gemeny se han expresado al respecto a través de redes, donde mantienen comunicación con sus seguidores.