Ellos son los hijos de Aleks Syntek: quiénes son y a qué se dedican

Por otra ocasión, el cantante de pop mexicano, Aleks Syntek, se encuentra envuelto en un escándalo al revelar detalles sobre su relación con Karen Coronado, hermana de la conductora Ingrid Coronado.

Durante un podcast, Aleks contó cómo fue su encuentro con su esposa, así como este acontecimiento inspiró al artista a la creación de uno de sus temas más exitosos, “Tú necesitas”.

Aleks Syntek causa polémica tras dar detalles de su relación

El cantante contó que él tenía 23 años de edad cuando conoció a su esposa, sin embargo, ella en ese entonces tenía apenas 15 años, una diferencia de 8 años.

Asimismo, Aleks Syntek narró que se encontraba en un antro llamado “Bulldog” y ahí fue donde conoció a Karen Coronado, quien aún no tenía la edad suficiente para estar en el lugar, pero pese a ello, estaba allí.

“Estaba yo en el antro de moda que se llamaba el Bulldog, en la época que estaba en Sullivan, y Karen andaba de colada porque todavía no estaba en edad de entrar al lugar. Yo estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento, ya me iba a ir. Ya tenía planeado pedir el coche y de regreso a casa, cuando volteo así en una esquina y veo a una güerita bailando ahí”, relató Syntek.

Luego de las declaraciones del intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’, usuarios de las redes sociales realizaron todo tipo de comentarios, donde señalaban la gran diferencia de edad, pero no solo eso, sino que Karen aún era menor de edad.

Ellos son los hijos de Aleks Syntek y Karen Coronado

Aleks Syntek, compositor y cantante mexicano junto a Karen Coronado, la hermana de la reconocida conductora Ingrid Coronado, son padres de dos hijos: Natalia Coronado y Matías Escajadillo Coronado.

Natalia nació el 27 de octubre del 2005 y actualmente tiene 18 años de edad. Por otra parte, Matías tiene 14 años.

Aleks Syntek y su familia vía Instagram. (Instagram/syntekoficial)

A qué se dedican los hijos de Aleks Syntek

Natalia Coronado destaca por su carrera en actuación. Ha hecho un papel importante en la película ‘Locas por el cambio’, de Amazo Prime, además, participó en ‘Se busca a papá' en Netflix.

En cuanto a Matías, promete ser una figura dentro del mundo del doblaje. Ha prestado su voz para diversos proyectos como películas, series y producciones de anime. Participó en ‘Sing: Ven y canta’ (2016), dando voz a uno de los hijos de los personajes Rosita y Norman. También en ‘Trolls’ (2016), interpretando a Keith.