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El video que muestra la mala relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel en su último disco juntos

La polémica sobre su distanciamiento ha vuelto justo ahora que se conmemoran 20 años de la muerte de Dúrcal

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
rociodurcal juan gabriel.jpg

Juan Gabriel y Rocío Dúrcal en una entrevista a finales de los 90

Captura Univisión

Vavy Lozano estuvo en la consola de grabación del último disco de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

Junto con Gustavo Farías, el productor musical de cabecera del Divo de Juárez en su última etapa, estuvieron en el estudio para ese álbum que en realidad tuvieron que grabar por razones de contrato y no porque hubieran querido reunirse nuevamente.
Hacía una década que sus caminos se habían separado cuando se reunieron en Malibú, en 1997.

“Por una cuestión de contrato con la disquera quedaba pendiente un disco de dueto con Rocío pero tenían cositas de celos y habían estado distanciados varios años”, cuenta Farías en el documental “Debo, puedo y quiero”.

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El video de la entrevista juntos

En un video grabado para la televisión en la que anunciaron su regreso como dueto con el concepto “Juntos otra vez”, quedó en evidencia su distanciamiento.
Entre bromas, durante la entrevista ambos terminan por confesar que ni siquiera se saben los teléfonos uno del otro, por lo que hace años que no se hablan.

El episodio en Malibú

En el documental también se muestran algunas escenas de los días de grabación en Malibú.
Gustavo Farías los resume de manera lapidaria y sin dejar lugar a dudas:

“Musicalmente estaban las dos almas, todo muy padre pero en lo personal los egos... y que se se sentía una onda medio fuerte, de negocio, de repartición de créditos”.

Hay un momento, por ejemplo, en el que luego de un día de trabajo en el estudio en el que Rocío falló en casi todas las canciones, Juan Gabriel dice con sorna.

“He pagado 36 mil dolares y no hemos hecho nada”.

Juan Gabriel Rocío Dúrcal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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