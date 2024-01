El Temach reveló videos que demostrarían las agresiones de Akasha contra Alemán

El escándalo entre Alemán y su exnovia, Akasha, sigue dando de qué hablar. Luego de que el rapero diera a conocer que interpuso una demanda contra su ex por presunta extorsión, en las redes sociales comenzaron a surgir muchos comentarios encontrados y hasta teorías.

Asimismo, usuarios comenzaron a demostrar de qué lado están, pues unos dicen que le creen a Alemán y otros a Akasha, sin embargo, Luis Castilleja, conocido como ‘El Temach’, reveló unos videos en el que, presuntamente, Akasha agrede a Alemán.

‘El Temach’ difunde videos de presunta agresión de Akasha contra Alemán

Luego de toda la polémica sobre la expareja, el influencer, conocido por sus consejos, salió en defensa del rapero y reveló videos donde muestran a Akasha bastante alterada con el rapero.

“Dame bastante dinero para que yo me pueda ir a rentar algo, no me quiero ir a la casa de mi mamá a vivir ahí… me quiero largar de aquí, ya no quiero estar contigo”, le grita Akasha a Alemán.

Akasha publicó unas fotos inquietantes en sus stories de Instagram. INSTAGRAM/akasshh

Mientras tanto, el mexicano trata de tranquilizar a la influencer: “No tienes que estar haciendo esta movie, cálmate, como si estuviera pasando algo gravísimo”, le dice, a lo que ella responde: “Vete a la mierd*, te voy a romper todas tus pantallas antes de irme, pendej* de mierd*”.

En ese video se puede observa a Akasha molesta y comienza a aventar todo lo que tenga a su paso. Se dice que donde surgió esto era la casa de Alemán.

El video causó indignación a mucho usuarios y comenzaron a defender a Alemán, frases como: “Yo te creo, Alemán” y “Estoy con Alemán”, se pueden apreciar. No obstante, otros internautas apoyan a Akasha.

La publicación que realizó el influencer cuenta con miles de reacciones y cientos de comentarios. “Pero cuando son ellas las violentas no se hace viral”, escribió ‘El Temach’ adjunto a la grabación.