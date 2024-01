Comienza el año con cuerpazo: Los famosos comparten sus secreto para estar en forma

Algunos recurren a las dietas, otros le apuestan al ayuno intermitente, mientras unos más dicen que comen de todo pero haciendo un balance.

Lo cierto es que las figuras del espectáculo presumen sus cuerpazos con TVyNovelas y nos comparten, a través de una sesión fotográfica realizada en el exconvento del Desierto de los Leones, cómo cuidan su silueta y cuáles son los trucos para mantenerse en forma después de los excesos provocados por el Guadalupe-Reyes.

“La natación me ayuda mucho”

Galán de la pantalla chica y actor de memorables telenovelas juveniles, Eleazar siempre ha sido un apasionado por la vida sana y el ejercicio: “Me encanta nadar, eso me ha ayudado bastante. En lo que se refiere a la alimentación, uno cuando va madurando se va dando cuenta de lo que le hace bien

al cuerpo y lo que no, por eso trato de comer lo más sano posible y hacer deporte; no necesariamente debe ser el gimnasio, o sea, puede ser escalar, algo que te divierta y te entretenga. Lo de las pesas siempre me ha llamado la atención, pero básicamente creo que el secreto es estar nivelado en muchos aspectos de tu vida para poder verte bien.

Los días que descanso en el gimnasio son los sábados y los domingos, pero de lunes a viernes suelo ir de 45 minutos a una hora. A eso le sumo la natación, que me ayuda mucho”.

“El vinagre de manzana tiene muchos beneficios”

Entrenador personal, influencer y figura de televisión que ha estado en proyectos como Guerreros 2020 o el reality de Telemundo Los 50, Julio, hermano de José Ron, lleva una vida sana que se refleja en su físico:

“Tengo mi hábito de levantarme temprano, casi todos los días a las 5:30 de la mañana, y todo mi ritual matutino comienza con una meditación bien cortita, hago 10 minutos, de ahí sigue mi entrenamiento, como de una hora y media; puedo hacerlo en casa, en el gimnasio o en un parque, la verdad es que no tengo tema con eso. Al ser coach fitness me hago mis propios entrenamientos, me gusta variarlo, primero para no aburrirme, y segundo para que el cuerpo no se acostumbre y nos exija cada vez más. Los alimentos que no pueden faltar en mi dieta son las frutas, la avena, los licuados, la carne, el pollo, el arroz, la tortilla... Me hago mis taquitos, no me someto a un régimen en el que tenga que pasar hambre”

“Con el ayuno descansan los órganos”

Desfiló en las pasarelas de importantes diseñadores y marcas como Armani mientras vivía en Europa; ahora, el cantante y modelo argentino se abre paso en México con

su propuesta musical que exalta el romanticismo en su máxima expresión.

“Desde joven fui muy aplicado en el deporte, hasta quería ser futbolista, entonces crecí con mucha disciplina y constancia. En el gym comencé con los ejercicios básicos, sin prisa y sin pretender que en cuestión de semanas iba a moldear mi cuerpo como por arte de magia. Eso sí, todo ese esfuerzo lo combiné con una buena alimentación, proteína, grasas sanas, mucha fruta, vegetales y cualquier preparación que mi cuerpo agradecería más allá de perjudicarme. Actualmente hago ayunos intermitentes, y aunque mucha gente los critica, los mismos especialistas aseguran que son beneficiosos porque permiten que los órganos descansen por largos periodos de tiempo”.

“El primer paso es evaluar nuestras necesidades y lo que queremos conseguir con el gimnasio. Luego, trazarnos un plan alimenticio que nos nutra y que no ponga en riesgo la salud. Hacer deportes adicionales al gym, también es un plus y permite que el cuerpo siempre esté en movimiento”.

“Eliminé el azúcar y las harinas”

Polémica actriz y estrella del reality La casa de los famosos, edición Telemundo, Daniela Navarro es una venezolana que ha brillado en las telenovelas latinas hechas en su país natal, así como en Estados Unidos, donde reside: “Realmente, mi rutina, sin duda, depende de una buena alimentación, entrenamiento y uno que otro retoquito, pero creo que el secreto es estar feliz, disfrutar las cosas que haces, que lo más importante es la salud, así se refleja en la parte externa. Soy de las que hace ayunos intermitentes, dejo de comer 16 horas y como durante ocho; hago lunes, miércoles y viernes caminatas, pero combino con pesitas en las piernas, además, asisto al pi- lates los martes y jueves.

O sea, toda la se- mana me la paso haciendo algo que sé me genera un efecto positivo en mi cuerpo. En mi alimentación eliminé el azúcar y las harinas, pero en balance, porque los fines de semana sí me doy mi ‘gustico’”.

El médico especialista y experto en armonización facial, Mauricio Zamora, explica cinco aspectos que hay que tomar en cuenta para adentrarte en el 2024 con energía y bienestar.

1.Ejercicio Adaptable: Diseña un plan de actividad física que se ajuste a tu estilo de vida. ¡Incluso breves sesiones diarias marcan la diferencia!

2.Nutrición Balanceada: Prioriza una dieta equilibrada, repleta de frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Controlar las porciones es esencial.

3.Sueño Reparador: No menosprecies el poder del descanso. Mantener una rutina regular de sueño es vital para tu salud física y mental.

4.Cuidado Médico Preventivo: Prográmate revisiones regulares con tu médico. La prevención detecta problemas de salud en etapas tempranas.

5.Control del Estrés: Dedica tiempo a técnicas como meditación, yoga o simplemente relajarte. El manejo del estrés es clave para un equilibrio sano.