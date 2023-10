El nuevo disco de Taylor Swift, ‘1989 (Taylor’s Version)’, ya está disponible: las canciones nuevas y todo lo que debes saber

Taylor Swift sigue causando sensación entre sus fans con una serie de nuevos proyectos que han sido totalmente exitosos: desde su gira “The Eras Tour” hasta la publicación de su nuevo disco “1989 (Taylor’s Version)”, el cual incluye seis canciones inéditas.

Como ya lo había anunciado Taylor Swift anteriormente, “1989 (Taylor’s Version)” es una regrabación de su quinto álbum de estudio “1989", el cual salió a la venta en el 2014; sin embargo, también incluye canciones nuevas que pronto causaron furor entre los swifties.

Fue en agosto cuando Taylor Swift anunció en uno de sus conciertos que “1989 (Taylor’s Version)” estaba en camino; luego de ello, confirmó la noticia a través de sus redes sociales:

“El álbum 1989 cambió mi vida de innumerables maneras. Para ser completamente honesta, esta es mi regrabación FAVORITA que he hecho porque los 5 temas del Vault son una locura. No puedo creer que alguna vez hayan sido dejados atrás”.

“1989 (TAYLOR’S VERSION)”, UN DISCO ESPERADO POR LOS SWIFTIES

En total, “1989 (Taylor’s Version)” consta de 21 canciones, entre los éxitos regrabados y seis piezas totalmente nuevas que pronto se han posicionado entre lo más escuchado de Spotify, entre las que se encuentran: “Is It Over Now?”, “Now That We Don’t Talk”, “Say Don’t Go”, “Suburban Legends” y “Slut!”

Sobre este proyecto, Taylor Swift lo puso en marcha después de la compra de su antiguo sello discográfico, “Big Machine”. Con la regrabación de las canciones, la compositora pudo así recuperar los derechos de autor de sus trabajos anteriores.

Este viernes, los swifties han tenido la oportunidad de disfrutar de las nuevas canciones de Taylor, pero también de escuchar la reinterpretación de clásicos como “Blank Space”, “Style” o “Shake it Off”.

¡ESCUCHA “1989 (TAYLOR’S VERSION)”!

Si aún no has tenido la oportunidad de escuchar “1989 (Taylor’s Version)”, el nuevo disco ya está disponible en plataformas como Spotify y YouTube, por lo que podrás disfrutar de los temas nuevos y los regrabados donde quiera que estés.