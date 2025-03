Aleska ‘N’ reapareció en la Fiscalía: Acusa ser víctima de “abuso de poder y violencia de género”

Aleska “N” fue detenida tras salir eliminada de “La Casa de los Famosos All Stars 2025” por el presunto delito de robo, de varios relojes de lujo valuados en millones de pesos.

Lleva su proceso en libertad, pero entregó su pasaporte y se comprometió a no salir del país, así como a acudir a firmar periódicamente para comprobar su ubicación. Así que al acudir a la Fiscalía a firmar, se encontró con la prensa.

La modelo insistió en que hay pruebas de su inocencia, porque “esto es abuso de poder y violencia de género”.

Aleska señala al exnovio de su hermana, Javier Rodríguez Boggio, como responsable de su detención. “He sido encarcelada dos veces por un acto que nunca cometí. Es la ex pareja de mi hermana, y como no le puede hacer daño, me lo está haciendo a mí. Se me fue sacada de un reality para entregarme a las autoridades, sin una orden de cateo, teniendo un amparo”.

“Vine a un proyecto muy grande y ha sido abuso de poder, se me ha privado de mi libertad, ahorita estoy en un proceso, estoy pagando algo que nunca cometí, que nunca hice”, insistió.

Es la segunda ocasión en la que Aleska Génesis es detenida por el mismo supuesto delito. (Instagram @aleskagenesis)

“Estoy cumpliendo con las medidas pero estamos en un proceso en el que pido que se revise la carpeta (de investigación) y se haga justicia”.

¿Y cómo está? Aleska confesó: “Emocionalmente he estado ausente en estas semanas, no he estado bien, y no me siento segura, esa es la realidad. Cuento con el apoyo de ustedes, de los medios, de hacer eco a esta injusticia”.

Volvió a responsabilizar al ex de su hermana. “Todo ha sido una campaña de difamación en mi contra por venganza a que una mujer no se quiso someter a su poder”.

Debido a que tras ser detenida fue llevada a la cárcel de Santa Martha, Aleska alzó la voz también para exigir justicia para las mujeres que están ahí, “mujeres escondidas, olvidadas, pude vivir el sufrimiento de esas mujeres. Gracias a Dios un juez pudo ver que no hay pruebas para que no estuviera presa”.

El medio “El Financiero” fue uno de los primeros en revelar la cantidad aproximada del valor de los relojes, que ascendían a unos 10 millones de pesos.