El hijo de Lupita D’Alessio, Jorge D’Alessio, revela detalles de la salud de la cantante: VIDEO

¿Qué le pasó a Lupita D’Alessio? Esto fue lo que sucedió con la cantante y actriz, según Jorge D’Alessio

La salud Lupita D’Alessio preocupó a sus fans después de que la cantante de ‘Inocente pobre amiga’ cancelara uno de sus conciertos en Ecatepec por su condición respiratoria. Sin embargo, su hijo, Jorge D’Alessio salió a aclarar los rumores.

¿Cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio hoy?

“Le cuesta mucho trabajo ya llegar a la Ciudad de México desde que vive en playa y la verdad estábamos bien emocionados porque la íbamos a acompañar. Tocaba en la feria de Ecatepec, de hecho, nosotros (Matute) tocamos el próximo jueves, y no teníamos show ayer y dijimos: ‘vamos a ir’, quería llevar a mis hijos a que vieran a la abuela. (…) Y hablando con ella en la mañana sí la oí mal. Me dijo: ‘paso dos días en la Ciudad de México y se me inflaman los bronquios’”, contó Jorge frente a los medios de comunicación.

Jorge contó que miró a su mamá tosiendo mucho, por lo que tuvo que regresarse a Cancún, donde reside.

Y es que es importante señalar que Lupita tiene problemas relacionados con la tiroides y secuelas respiratorias, por lo que necesita de un ambiente pulcro.

Aun así, el hijo de Lupita D’Alessio recalcó que su mamá se encuentra “bien de salud”, pero considera que debe ponerse de acuerdo con Bobo Producciones, de Ari Borovoy, para que pueda trasladarse poco tiempo antes de dar un show.

Hasta ahora, se desconoce la fecha en la que será programado el concierto de Lupita D’Alessio en Ecatepec o si será cancelado definitivamente.

Habrá que esperar a que la cantante comparta una declaración y aclare qué fue lo que pasó.

Además del show en Ecatepec, la cantante de ‘Ese hombre’ tiene programados más espectáculos en Monterrey, Mérida, y California.