El emotivo recuerdo del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa en el aniversario luctuoso del cantante

En el marco del segundo aniversario luctuoso de Julián Figueroa, fallecido el 9 de abril de 2023, Imelda Garza Tuñón organizó una misa privada para honrar la memoria del cantante y actor, padre de su hijo José Julián.

La ceremonia, que se llevó a cabo en un ambiente íntimo para proteger la tranquilidad del pequeño, se realizó este jueves en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal en la Ciudad de México.

A las afueras de la iglesia, Imelda se encontró con medios de comunicación, como ‘Ventaneando’, donde compartió un conmovedor recuerdo que su hijo José Julián, de 7 años de edad, expresó durante este homenaje.

“Él (José Julián) recordó cómo jugaba con su papá, cómo se tiraban en el pasto y daban vueltas y cómo jugaban con pistolas de agua, entonces estuvo muy bonito. Creo que ese muñequito se lo regaló Maribel y es un muñequito con el que duerme, porque es el muñequito de su papá y tiene los ojos muy grandes. Está muy bonito”, contó Imelda Garza Tuñón.

¿Por qué Imelda Garza Tuñón cambió la fecha de la misa?

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, Imelda contó que cambió la fecha de la misa del 9 al 10 de abril, porque le llegó el rumor de que Maribel Guardia (aunque no mencionó su nombre) haría una ceremonia el mismo día y quería evitar problemas, ya que quiere mantener a su hijo lejos del ojo público.

“Yo me enteré por ahí que iban a hacer la misa ahí en el mismo lugar y yo por eso cambié la misa, para que no pasara nada (...) fue un rumor que me llegó, pero yo por lo mismo que había pedido privacidad y que no se acercara a gente, pues decidí cambiar la misa de día”, declaró.

Sobre el evento, dijo que ella había sido la más conmovida debido a las palabras que José Julián le dedicó a su papá y que está contenta con poder haber hecho un homenaje a la memoria de Julián Figueroa.

“Fue muy bonita, muy emotiva, creo que a la que más le pegó fue a mí, sobre todo porque mi hijo contó una anécdota muy bonita y me dio mucho sentimiento. Y al final el padre nos puso a agradecerle a Julián cosas que él hizo por nosotros en vida. Fueron momentos muy emotivos, fue muy bonito. Estoy feliz de que pudimos hacerle una pequeña celebración”.

Imelda Garza reveló por qué la misa fue privada

Imelda Garza Tuñón dio a conocer, a través de un comunicado en Instagram, que tomó la decisión de no invitar a personas externas a la misa en memoria de Julián Figueroa debido a que su hijo se siente incómodo ante la presencia de cámaras, por lo que quiso priorizar su tranquilidad en un día que sigue siendo doloroso para ellos.

“Nosotros hemos decidido hacer completamente privada la misa del segundo aniversario luctuoso de Julián. Por respeto a su recuerdo, y por proteger la integridad de JJ, puesto que se pone muy nervioso cuando se me acerca la gente. Así que pido mucho respeto y distancia por el día de hoy, que es una fecha sensible. Muchas gracias”, dijo la exnuera de Maribel Guardia.

Esta información la reiteró en entrevista con el citado medio, donde explicó que su hijo atraviesa por momentos de ansiedad, luego de verse involucrado en el reciente conflicto que enfrentaron ella y Maribel.

“Hice lo que pude para mantenerlo alejado de la prensa y de hecho la prensa no lo vio para nada, eso me tranquiliza. Le da miedo ahorita tiene como una ansiedad, cuando ve que se me acerca mucha gente se asusta entonces se pone a llorar, se pone a hacer ruido, grita y llora y no está padre”.