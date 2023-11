El duro relato de Esmeralda Pimentel: la actriz reveló los peores momentos que vivió por sus adicciones

Esmeralda Pimentel llegó a tener un problema de adicciones tan severo, que incluso le impedía trabajar; así fue como la actriz logró superar este oscuro capítulo de su vida.

Fue en una entrevista con Marimar Vega para su programa “El rincón de los errores” que Esmeralda Pimentel abrió su corazón como no lo había hecho antes y, además de confesar que fue víctima de abuso sexual cuando era sólo una niña , relató los problemas que llegó a tener por su adicción a las drogas.

Esmeralda Pimentel, ahora de 34 años, reconoció que comenzó a consumir sustancias porque creía que las drogas le daban más libertad; sin embargo, poco a poco descubrió que sólo se trataba de una falsa sensación que estuvo a punto, incluso, de ocasionarle la muerte. Esta es su historia.

LA DIFÍCIL EXPERIENCIA DE ESMERALDA PIMENTEL CON LAS DROGAS

Esmeralda Pimentel consideró que era importante compartir su historia, así lo detalló en la charla con Marimar Vega:

“Lo dejé porque ya no había dinero y porque me estaba afectando mucho, ya no podía grabar”

“He generado mucho caos por sacar la verdad a la luz (...) causa mucho caos pero también mucha liberación, para mí es muy importante decir las cosa como son”, aseguró la actriz, quien confesó cómo fue que comenzó su contacto con las drogas y por qué las dejó.

“Contacté con las drogas, con las adicciones, una época muy oscura y hubo un momento donde me quedé en ceros económicamente, estaba muy mal, sumida en mucha oscuridad”, reveló la actriz, revelando incluso que ya ni siquiera podía trabajar: “Lo dejé porque ya no había dinero y porque me estaba afectando mucho, ya no podía grabar”, confió.

ESMERALDA PIMENTEL SE ALEJÓ DE LAS DROGAS CON ESTA CEREMONIA ESPIRITUAL

El problema llegó a tal grado, que Esmeralda Pimentel incluso contempló el suicidio, lo que la llevó a buscar terapia. Fue el profesional quien le dio la solución luego de que ella le revelara que buscaba “conectar con lo divino” a través de las drogas.

"Él me dijo: '¿Quieres conectar con lo divino? Ven a mi casa tal día a hacer una ceremonia de tambor’ ", relató la actriz, quien descubrió en ese ritual una opción para conectarse energéticamente sin ingerir sustancias nocivas.

“Siento que a partir de ahí comencé todo mi camino espiritual”, concluyó Pimentel, quien aseguró que desde ese momento dejó de ser esclava de las adicciones.