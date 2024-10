El drama que vive de la madre de Gala Montes: ‘Me dejaron sin trabajo y sin dinero’

El episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’, inspirado en la vida de Gala Montes y su madre, ha quedado pequeño en comparación con el verdadero drama que enfrenta Crista Montes con sus dos hijas.

Desde que Gala Montes obtuvo el tercer lugar en ‘La Casa de los Famosos México’ y se generó polémica por la presencia no autorizada de Crista en la gala final, la relación madre e hija se ha vuelto cada vez más distante.

Las hermanas Montes más unidas que antes Instagram Beba Montes.

Las impactantes declaraciones de Crista Montes sobre su situación actual

A través de su cuenta de Instagram, Crista, con más de 90 mil seguidores, confesó la difícil realidad que enfrenta sin el apoyo ni el cariño de sus hijas. ‘De verdad no entiendo tanto odio en el corazón de mis hijas. Ni a una delincuente se le castiga así. Me sacaron de mi casa, me quedé sin familia, sin trabajo, sin dinero; me dicen ratera’, escribió Crista Montes en su descargo.

Habló Crista Montes, la mamá de Gala Montes Instagram Crista Montes.

Con un firme cuestionamiento final, la madre de Gala Montes y Beba Montes concluyó: ‘No debo defenderme, me tiran hate. ¿Qué más hace falta?’, sin dejar en claro si esto último iba solo para sus hijas o para la prensa y periodistas que habla de ella.

El conflicto entre Crista Montes y Joanna Vega-Biestro

Aunque Crista Montes se presentó en la final del programa, la esperada reconciliación con su hija Gala no ocurrió, y fue desmentida por la exparticipante. La conductora Joanna Vega-Biestro había comentado: ‘La mamá que quiere regresar diciendo que su hija da vergüenza’.

Crista Montes respondió en redes: ‘Es una forma violenta de entretener’, sugiriendo que cuidara sus palabras, pues podría enfrentar una situación similar con su propia hija. Vega-Biestro replicó que ella solo comenta temas públicos y aseguró que jamás viviría algo similar con su hija, dado que se enfoca en su bienestar y no depende de ella.