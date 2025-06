El día que Yolanda Andrade y Montserrat Oliver salieron del clóset en TV tras 20 años

Durante años fueron rumores, hasta que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade decidieron salir del clóset y contribuir a la visibilidad del colectivo de la diversidad LGBTIQ+.

Al ser tan famosas y compartirlo en televisión, contribuyeron a la inclusión de las personas que, como ellas, tuvieron que ocultarlo ante los peligros de la discriminación. Sin embargo, en junio de 2019 fue el momento en que eligieron expresarse.

Ocurrió en su programa de ‘Montse & Joe’ en Unicable, donde celebraron a la comunidad LGBT+ en compañía del coro gay de México y portando orgullosamente la bandera de arcoíris.

“Ay Joe, definitivamente tenía que salir contigo del closet aquí en este programa”, le dijo Montserrat a Yolanda durante el programa.

Andrade confesó que el “qué dirán” fue una de las razones por las que tardaron casi 20 años en hacerlo. “Quién nos iba a decir que estaríamos aquí tan abiertamente, con las banderas, celebrando, después de que nos escondíamos”, dijo.

“Siempre viviendo así con ese temor de que no somos perfectos, de que tenemos un gran defecto, de que nuestros papás se van a avergonzar de nosotros y les vamos a traer una gran tristeza y, ¿saben qué? No hay mayor tristeza que no ser tú”, dijo Oliver.

“Yo creo que quien te quiere, te va a amar y te va a respetar y te va a dejar ser”.

Aunque durante una época fueron pareja, su amistad traspasó cualquier barrera y ese amor ha trascendido al paso del tiempo.

Actualmente, por motivos de salud de Yolanda Andrade, no ha aparecido en el programa. Sin embargo, se ha reportado que tras mudarse a la playa, han mejorado las condiciones de la conductora, mientras Montserrat Oliver ha expresado que la extraña.