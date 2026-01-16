El día que Isabel Preysler abandonó a Julio Iglesias y sólo le dejó un nota: “Siempre me pedía perdón”

“Al final, nuestra vida conyugal se limitaba a las postales de los diferentes países que Julio visitaba en sus giras y al teléfono”, se lee en Mi verdadera historia, la autobiografía que publicó Isabel Preysler en 2025.

Preysler y Julio Iglesias estuvieron casados durante 7 años a partir de 1971. Para él fue el periodo de mayor éxito en su carrera musical con canciones que eran populares en todos los países de América Latina. Para ella fue una época en la que conoció el desamor y los celos desenfrenados de Iglesias, según lo que se lee en su libro.

“Sus ausencias eran cada vez más largas y sus éxitos musicales cada vez más importantes. Nuestra conversación dejó de ser tan fluida y desenfadada como al principio y, casi sin darme cuenta, pasé de compartir mi vida con un hombre atento a tener que acostumbrarme a prescindir de su compañía”.

La separación de Iglesias y Preysler

Pati Chapoy aseguró conocer la historia de la separación de la pareja. No la que se dio a conocer públicamente en 1978 a través de la revista Hola!, sino lo que sucedió en la privacidad de su departamento en Miami.

“Tengo la información de que estando ya casados y con tres hijos, Isabel acompaña a Julio por una gira y estando en Miami, sale Julio a hacer entrevistas y es ahí cuando Isabel le deja un nota: “Te dejo, me voy”. Y se acabó. Isabel se desapareció”.

La relación tóxica de Julio Iglesias

En su libro, Preysler no aborda este episodio pero sí explica lo que significó vivir al lado de Julio Iglesias, quien ahora enfrenta a la justicia española por la denuncia de dos mujeres que loa cusan de abuso sexual.

“Su excesiva protección y vigilancia me aisló del mundo. Había días en los que tenía la sensación de estar casi asfixiada. Después de sus escenas de celos que fueron a más, Julio siempre me pedía perdón y yo me hacía la absurda ilusión de que iba a cambiar. Y digo absurda porque los celos los llevaba inscritos en su ADN”.

En otro de los capítulos dedicado a Julio Iglesias, Isabel cuenta la razón por la que se distanció de su hijo Enrique. “No se portó con él como debería portarse un padre”, le reprochó.