El desgarrador mensaje que una amiga de la fisicoculturista Johanna Pérez le dedicó tras su inesperada muerte

La muerte de la influencer y fisicoculturista, Johanna Pérez, dejó un silencio desgarrador entre sus seguidores y el mundo del deporte. Por eso, una de sus amigas, de nombre Dayana Bautista, se dio a la tarea de homenajearle con una emotiva carta de despedida, la cual, muchos apropiaron para despedirse de la creadora de contenido fitness.

“Gracias infinitas por llegar a mi vida, dejaste una huella tan grande y tantas enseñanzas y tantas alegrías. Millones de días en los que te llamé llorando y siempre estabas allí para mí (…) Eras experta en hacerme sentir valiente y poderosa en mi cabeza. Siempre estará tu voz diciéndome: ‘vamos, Daya, eres una campeona, tú puedes’. Te amo y siempre estarás en mi corazón”, decía el texto sobre una foto de ambas.

Daya seguía los pasos de Johanna. En sus redes sociales también publica contenido sobre rutinas de ejercicios y una vida saludable. Sin embargo, su alcance todavía es menor.

Dayana Bautista se despidió de Johanna Pérez con dos fotos en Instagram. (Instagram @dayanabautista)

A pesar de las bondadosas despedidas y mensajes que le han dedicado a la influencer fit, los fans todavía viven con un hueco: ¿qué le pasó?

¿De qué murió Johanna Pérez, la fisicoculturista que se hizo famosa en redes?

Todavía se desconoce la causa de muerte de Johanna Pérez, quien apenas había celebrado su cumpleaños número 35 días antes de su deceso. Algunos usuarios comenzaron el rumor de que la deportista había sufrido un infarto, pero esta versión no fue confirmada.

Así confirmaron la muerte de la influencer Johanna Pérez.

“Ella era una persona que exponía su vida y es lógico que sus seguidores quieran saber, no entiendo cuál es la razón de ocultar (la causa)”, “Aún no puedo creerlo, te honraremos a colores con alegría como te mereces” y “Dios mío, qué paso. Quedé atónita. No puedo creerlo”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación que confirmó su muerte.

¿Quién era Johanna Pérez, la influencer que murió días después de su cumpleaños?

Johanna Pérez, con más de 40 mil seguidores en Instagram, era una famosa creadora de contenido de fisicoculturismo que saltó a la fama en 2015, cuando se convirtió en una de las primeras mujeres en competir en esta disciplina en Panamá, el país en donde radicaba.

Luego, saltó al mundo digital para compartir sus conocimientos con sus seguidores, quienes la habían apoyado desde hace años.