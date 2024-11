El desgarrador mensaje de Renata del Castillo y su lucha contra el cáncer: ‘Quiero ver y estar con mi hijo’

Renata del Castillo, de 42 años, fue diagnosticada con cáncer cervicouterino, descubierto en 2022 en una etapa avanzada del tumor maligno. Desde entonces, la actriz de ‘Como dice el dicho’ lucha para vencer esta enfermedad.

Cuando los médicos le dijeron que su enfermedad estaba en fase terminal, Renata del Castillo no se resignó a ese diagnóstico y pidió ayuda económica en redes sociales para reunir el dinero necesario y probar tratamientos experimentales que le permitieran seguir viviendo.

Renata del Castillo aceptó que, aunque la lucha contra el cáncer ha sido dura, le dejó lecciones importantes. INSTAGRAM/renidelcastillo

El conmovedor mensaje de Renata del Castillo

Renata suele estar en contacto con sus fans a través de las redes sociales y, aunque se alejó de la televisión para dedicarse a su salud, sus seguidores siempre la recuerdan y le envían mensajes de aliento y apoyo.

En los últimos días, la actriz de ‘Control Z’ compartió una nueva foto de cómo luce hoy y un conmovedor mensaje que tiene como protagonistas a Dios, la vida y su hijo.

Actriz de Como dice el dicho con cáncer en etapa 4 Instagram Renata del Castillo

'¡Gracias Dios por darme un día más de vida! Leí ayer que la verdadera forma de orar no es pidiendo, sino agradeciendo. Hoy, Dios, mi Dios, Virgencita, Ángel de la guarda y vida, que me permiten respirar y emprender un nuevo día, luchar por vivir, porque cada noche es una victoria de vida’, dice la primera parte del mensaje de Renata del Castillo.

Dedicando la segunda parte del mensaje a su hijo, la actriz emocionó profundamente a quienes leyeron sus palabras: ‘Porque quiero ver y estar con mi hijo, porque amo la vida, porque amo a Òreo y quiero vivir con ella, porque quiero disfrutar las mieles del amor. ¡Volver a enamorarme! Volver a hacer el amor y estremecerme con un atardecer. ¡Gracias Dios, gracias vida!’

Renata del Castillo, de nuevo hospitalizada

En las últimas horas se supo que Renata del Castillo debió ser nuevamente internada en el hospital, ya que tuvo que suspender su tratamiento de quimioterapia debido a efectos secundarios que agravan su salud en medio de la fase 4 del cáncer.

‘Vine con el gastro para que me revise y ver qué está pasando, porque está muy raro. Ayer otra vez me puse muy, muy mal por la tarde... en verdad me he sentido muy mal, mi gente. Vamos a ver qué noticias hay, con mucha fe y pues a vibrar alto’, comentó Renata del Castillo a sus seguidores de Instagram.