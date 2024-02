El decisivo gesto de Peso Pluma que confirmaría su ruptura con Nicki Nicole

Poco más de una semana después de que Nicki Nicole compartiera un sentido mensaje motivado por las imágenes filtradas de la presunta infidelidad de Peso Pluma, el cantante se manifestó por primera vez al respecto.

Contrario a lo que hizo la argentina, el intérprete de corridos tumbados se limitó a tener un decisivo gesto que confirmaría su ruptura definitiva.

e

El pasado 12 de febrero se difundieron imágenes de la supuesta infidelidad de Peso Pluma hacia Nicki Nicole, la cual habría ocurrido en Las Vegas, justo después del Super Bowl, evento deportivo al que el cantante acudió sin la compañía de su entonces pareja.

Las fotografías de este desliz rápidamente se viralizaron, hasta llegar a manos de la argentina, quien poco después decidió mandar un contundente mensaje a través de Instagram.

La relación de los cantantes duró apenas un par de meses Getty

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió Nicki Nicole, dando a entender que su relación estaba finalizada.

Peso Pluma confirma su ruptura con Nicki Nicole con decisivo gesto

Por su parte, Peso Pluma se mantuvo al margen y evitó dar cualquier tipo de declaración relacionada al tema, alejándose incluso de las redes sociales por algunos días. En ese tiempo, el perfil del cantante todavía conservaba fotografías junto a Nicki, lo que en primera instancia fue tomado como una puerta abierta de que podrían resolver sus problemas.

No obstante, parece ser que el mexicano está decidido a empezar de nuevo, propósito para el que tomó una contundente decisión que confirmaría finalmente esta polémica separación.

Fans e internautas se percataron este jueves de que Peso Pluma ya eliminó todo rastro de su relación con Nicki Nicole, empezando por sus redes sociales. En el feed del cantante ya no es posible visualizar las imágenes y amorosas dedicatorias posteadas semanas atrás.

Actualmente, la página de Peso Pluma solo contiene información relacionada a sus canciones y próximos eventos, lo que para muchos, se trata del punto final en este breve romance que terminó por una presunta traición.