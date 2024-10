¡El conductor Gustavo Macalpin DESTAPÓ LA VERDAD de su despido en pleno programa en vivo!

Gustavo Macalpin, el conductor de noticias que fue despedido por el dueño de la televisora en pleno programa en vivo en Mexicali, Baja California, rompió el silencio sobre lo que pasó en la transmisión y destapó la verdad sobre los motivos que habrían llevado a su jefe de haber tomado esta drástica decisión.

Y es que, si no lo viste, te contamos que el periodista estaba en su programa “Ciudadano 2.0”, cuando al final, su jefe, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, entró a cuadro para hacerle saber que ya no trabajaría más en la empresa, pero no reveló los motivos.

Mira el video viral del conductor de televisión que fue despedido en vivo:

Porque en Mexicali fue despedido en vivo el conductor del programa 'Ciudadano 2.0' luego de que había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar pic.twitter.com/56o6G1GKt4 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 8, 2024



Esto generó un sinfín de teorías en redes sociales. La más fuerte fue que el conductor, que había trabajado por más de 7 años en el canal, había hecho un comentario sobre el esposo de la gobernadora de ese estado. Sin embargo, él mismo descartó esto.

¿Qué dijo Gustavo Macalpin sobre su despido en pleno programa en vivo?

El conductor, Gustavo Macalpin, reveló lo que pasó el lunes 7 de octubre en el programa en vivo. En una publicación en su cuenta de X (Twitter), explicó los detalles.

“¿Por qué hizo esa grosería?... Sinceramente, no lo sé”, confesó el comunicador en el clip.

Pero, luego, descartó algunas posibilidades, contó su opinión: “Yo dudo mucho que haya sido algo por ayer. No creo que haya sido un tema de impulso, yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo”.

Macalpin aseguró que su despido no fue por haber faltado a sus labores, pues él se considera uno de los “más dedicados” a su empleo, por lo que le parece “una grosería” y una “bajeza” lo que hicieron en la compañía.

¿Quién es Gustavo Macalpin, el conductor que fue despedido en vivo?

Gustavo Macalpin es un conductor de televisión y celebridad de Internet que condujo el programa “Ciudadano 2.0” por más de 7 años a través del Canal 66 en Mexicali. Su especialidad es la crítica política.

Estudió Derecho en la Universidad CETYS y se profesionalizó en Comunicación Política.

A lo largo de su carrera, ha participado como columnista, conductor y presentador de noticias. Y ahora que lo despidieron en vivo, Macalpin dice que no parará de compartir sus conocimientos, pero buscará nuevas plataformas. “Espero contar con el apoyo de todos ustedes”, concluyó.