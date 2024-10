¡¿Será?! Un tiktoker grabó al supuesto ‘Pie Grande’ y el VIDEO se hizo viral

Pie Grande es una de las leyendas más famosas en Estados Unidos. Supuestamente, se trata de un primate gigante que aparece en los bosques del noreste del Pacífico. Y ahora, un tiktoker afirma haberlo grabado con su cámara; publicó el video en TikTok y generó cientos de reacciones de las personas.

Se trata del usuario @e_man580, un turista que se atrevió a acercarse a la mítica criatura para grabarla con su teléfono celular, mientras este supuestamente estaba descansando en un árbol. En el título, escribió: “El momento más aterrador de mi viva. Creo que capté a un Bigfoot en cámara en un bosque paralelo. Me desperté haciendo un poco de turismo y disfrutando del día y vi algo a lo lejos. Todavía estoy temblando mientras escribo esto”.

El video llamó rápidamente la atención de los usuarios y alcanzó casi 18 millones de reproducciones en menos de una semana. Quienes vieron el clip, no perdieron la oportunidad para hacer comentarios e iniciar un debate sobre la veracidad del material.

“Yo sí vi a Bigfoot en el bosque cuando tenía 7 años y hasta el día de hoy aún no me creo que vi esa cosa. Fue aterradora, me miró y empezó a correr a lo lejos. Era gigante”, “Pero, parece una persona”, y “¡Es real!”.

Otros aprovecharon para hacer bromas al respecto: “No puede ser ÉL, el verdadero Bigfoot está borroso, ¿no ha visto las fotos?”, “El Bigfoot: ‘chale, ya ni comer puede uno’”, y “El pie grande: ‘ahorita no andamos asustando, chavo’”.

Mira el video viral del supuesto “Pie Grande”:

¿Existe “Pie Grande”?

Lamentablemente, no existe evidencia de que exista Pie Grande. De hecho, el tiktoker desmintió que su video fuera real. Este lunes 7 de octubre, publicó el “Video completo” de su supuesto avistamiento y reveló la verdad: era un disfraz y su intención era hacerse viral.