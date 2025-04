El audio que probaría que Elizabeth Gutiérrez no es la culpable de la detención de William Levy: ‘¡Qué horror!’

El escándalo por el arresto de William Levy producido el pasado 14 abril en el condado de Broward, Florida, donde debió comparecer ante la justicia de Fort Lauderdale por los cargos de ebriedad, alteración del orden público e invasión a la propiedad privada, dio un giro inesperado.

Tras haber sido llevado a la cárcel de dónde fue liberado luego de pagar una fianza total de 500 dólares, el periodista Javier Ceriani filtró un audio en el que se desmienten los rumores que circularon en medio sobre la supuesta intervención de Elizabeth Gutiérrez, exesposa de William Levy, como autora intelectual de arresto al actor.

Los textuales del audio que desligan a Elizabeth Gutierrez del arresto de William Levy

El periodista dio a conocer que Elizabeth Gutierrez se enteró del arresto del papá de sus hijos en la mañana del martes de 15 de abril, y lo que hizo fue poner al tanto a sus hijos para que no se enteran por los medios.

El comunicar habló con Marisa Preto, una de las dueñas de Baires Grill, el restaurante argentino donde fue arrestado Levy, y amiga Elizabeth Guitíerrez. Esto dijo la conexión.

‘Yo estoy en Argentina, en el medio del campo. Sí supe, vi todo lo que pasó, muy lamentable, pero no tengo mucho más que decirte… Yo no lo puedo creer, yo no estoy en contacto con Elizabeth Gutiérrez, yo la conozco como lo conozco a él pero nada que ver, qué horror, en serio. Nada más alejado de la realidad, es más no me comunico con Elizabeth hace un montón’, indicó la fuente del Ceriani, negando así alguna participación maliciosa de la exesposa de William Levy en el arresto.

Las fotos de William Levy Detenido Instagram.

William Levy podría haber estado 120 días en la cárcel

William Levy fue arrestado tras un altercado en el restaurante Baires Grill, donde invitó más de 100 tragos y discutió con el administrador. Fue liberado al pagar una fianza de 500 dólares, 250 por cada cargo.

Según el abogado Ramón Sarmiento, los cargos son considerados delitos menores en segundo grado. En el peor de los casos, si es hallado culpable, Levy podría enfrentar hasta 60 días de cárcel por cada uno, sumando un máximo de 120 días.

Aunque pagó la fianza, William Levy aún podría enfrentar un juicio. La situación ha generado gran atención mediática y podría tener consecuencias para su imagen pública y carrera profesional.