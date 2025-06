El antes y después de Mhoni Vidente: una a una, todas las cirugías que se hizo

Mhoni Vidente es una figura icónica en el mundo de las predicciones y la astrología, sin embargo, su historia ha estado marcada por los desafíos, incluyendo su transición, para la cual se sometió a varias cirugías desde temprana edad.

La cubana ha compartido abiertamente que desde muy pequeña no se sentía identificada con el género masculino con el que nació. Criada por su abuela materna, debido a que su mamá murió cuando ella tenía 2 años y su papá estaba en México, enfrentó una infancia y adolescencia difíciles, incluyendo bullying, pobreza y episodios traumáticos que la llevaron a ejercer la prostitución para sobrevivir.

¿Cuántas operaciones tiene Mhoni Vidente?

En 2016, Mhoni Vidente le concedió una entrevista al programa ‘Suelta la Sopa’, donde reveló que su cirugía de reasignación de sexo fue bastante fuerte y hasta traumática, además, le dejó secuelas que padece aún décadas después.

Sobre cuántas operaciones se ha hecho, la vidente señaló, sin dar un número específico, que ha pasado por el bisturí en varias ocasiones en su búsqueda de lucir lo más femenina posible.

“Tengo una en la nariz, me he operado tres veces el busto, me hice lipo, cadera, pierna… Es que una cosa no estaba peleada con la otra, yo me operé porque tenía que aparentar ser mujer, pero si no, no me hubiera operado”, declaró.

Añadió que hoy en día se arrepiente de su operación de reasignación de género, o al menos de haber realizado el procedimiento como lo hizo, pues se trató de algo muy fuerte en su vida.

“Yo me operé a los 17, casi 18 años en Cuba. Les digo a todos mis amigos: ‘si quieren no se operen’. Yo si volviera el tiempo atrás yo no me hubiera operado, porque viene después una descompensación hormonal muy fuerte que la he sufrido hasta ahorita. Pero en ese momento Mhoni quería ser mujer y no tienes una guía”, dijo la famosa astróloga.

Mhoni Vidente se empezó a poner hormonas en su adolescencia. (Instagram/mhoni1)

¿Qué dijo Mhoni Vidente de su cambio de género?

Su transformación comenzó poco antes de la muerte de su abuela, y aunque se ha sometido a varias cirugías, ella no se considera adicta a estos procedimientos ya que, según dijo en una entrevista con Las Estrellas, sólo usó las operaciones para realzar sus atributos físicos.

“Siempre fui guapa, pero a los 14 años cuando vi a todas mis amigas que tenían cuerpazo, busto y dije: ‘yo quiero ser como ellas’. Me empecé a poner hormonas, me operé la primera vez a los 15 años, me aumentó el busto, luego me quité los testículos para que no produjera testosterona. No soy de mucha operación, me he operado paulatinamente”, reveló.

“Yo creo que no me hubiera operado, me hubiera sentido igual o hubiera llevado un proceso diferente, no tan radical, tan fuerte”.

Cuando el entrevistador le preguntó si tenía planeadas más operaciones en ese momento, Mhoni Vidente respondió de forma contundente: “¡Ay no, ya no!”.