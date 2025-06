La credencial de Mhoni Vidente antes de su transición: así lucía la famosa astróloga

Mhoni Vidente se ha ganado un lugar en la vida cotidiana de miles de personas que consultan a diario sus horóscopos y predicciones sobre el futuro del mundo . Por ello, su pasado ha despertado cada vez más interés, especialmente desde que se filtró una credencial en la que aparece antes de su transición de género.

La fotografía del documento se viralizó en 2017 y, hasta la fecha, sigue generando dudas sobre su autenticidad. Aun así, ha causado gran curiosidad entre sus seguidores, ya que muestra cómo lucía la famosa vidente cubana en sus primeros años en México, mucho antes de alcanzar la popularidad que hoy la distingue en el mundo del espectáculo y la astrología.

¿Cómo era Mhoni Vidente antes?

En la credencial aparece el nombre Rafael Martínez de León, y aunque Mhoni nació en La Habana, Cuba, el documento indica que su domicilio estaba en Monterrey, Nuevo León.

Esta es la credencial de Mhoni Vidente antes de su transición como mujer. (Suelta la sopa)

Se sabe que su vida estuvo marcada por momentos difíciles: su madre falleció cuando ella tenía apenas dos años y su padre, de origen mexicano, estuvo ausente. Fue su abuela quien la apoyó y educó durante su infancia.

A los 17 años, Mhoni decidió realizar su transición de género , pues desde muy pequeña aseguró sentirse identificada como mujer. Posteriormente, adoptó el nombre “Mhoni Vidente”, inspirado en la palabra “money” (dinero, en inglés), según reveló en una entrevista para el programa Suelta la Sopa.

¿Cómo consiguió sus poderes Mhoni Vidente?

Sobre su don, ha compartido que surgió de una experiencia sobrenatural: “Le cayó el rayo al árbol y a mí me pasó por la mano y me salió por el pie. (...) Abro los ojos y me veo en un lugar oscuro, como una caverna, la gente llorando y gritando (...) Después comprendí que era el infierno”.

Desde entonces, Mhoni se ha dedicado a la astrología y las predicciones. Su carisma y sus visiones le han abierto las puertas de la televisión en programas como Sabadazo , Hoy, y en cadenas como Telemundo.

Actualmente, participa en espacios de Unicable y El Heraldo de México, además de contar con un exitoso canal de YouTube donde suma más de 2.5 millones de suscriptores.

