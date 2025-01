Eiza González tuvo un noble gesto con los damnificados por los devastadores incendios en California

La tarde del martes 7 de enero, el territorio de Los Angeles quedó envuelto en llamas como consecuencia de un fuerte incendio que rápidamente se propagó por una buena parte del territorio de California. A casi 24 horas de iniciada esta catástrofe, las autoridades y población en general han desplegado diversos planes de apoyo, cada uno tratando de contribuir en medida de lo posible, justo como hizo Eiza González, quien se manifestó ante esta tragedia y expresó que le gustaría darle techo a quienes lo necesiten.

Eiza González ofreció su ayuda para los afectados por los incendios de Los Angeles

A través de una serie de mensajes compartidos en su cuenta de Instagram, Eiza González dio a conocer que está dispuesta a facilitar el resguardo de quienes se hayan visto afectados con los incendios que están acabando con el territorio de Los Angeles y ha seguido a una buena parte de California. “Esto es tan aterrador. Si alguno de mis amigos o gente que conozco necesita un lugar donde quedarse, háganmelo saber, por favor”, escribió la actriz, que apenas el domingo pasado cautivó con el alucinante look que vistió para la gala de los Globos de Oro.

Eiza González expresó su preocupación por los incendios de Los Angeles Captura de pantalla

El mensaje con el que Eiza González externó su preocupación por la tragedia de California

En otra publicación, la protagonista de “La Máquina” expresó lo mucho que le consterna saber que se trata de un siniestro que todavía no logra ser controlado, por lo que invitó a tener previsto un plan para desalojar en cuanto sea posible. “En todo LA se está prendiendo fuego, no solo en las montañas, sino en toda la ciudad. Empaca bolsas, planea salir de la ciudad. Todo esto no tiene precedentes”, apuntó.

Cabe recordar que han sido varias las celebridades de Hollywood los que han tenido que evacuar para ponerse a salvo, pues sus residencias se encuentran en zonas consideradas de riesgo y permanecer en ellas es riesgoso.