Edwin Luna se deslinda de su hermano tras denuncias de abuso sexual contra una menor: “Yo no soy responsable”

“Pagaré las consecuencias de cada cosa que yo hago, pero lo que hace una persona que está a mi lado no me corresponde. No se me hace justo que me juzguen”.

El cantante Edwin Luna compartió un video en su cuenta de Instagram donde reaccionó a los señalamientos de presunto abuso que enfrenta su hermano contra una menor de edad.

El líder el ‘La Trakalosa de Monterrey’ habló del proceso legal que enfrenta desde hace tres años su hermano Miguel, y afirmó que él es “responsable de los actos”, y por ello debe pagar las consecuencias. Añadió una petición para que no se le involucre a él.

“Quiero dar un mensaje que es muy difícil para mí. He visto que hace algunas horas, no sé si tendrá algunos días, pero hace algunas horas me empezaron a etiquetar y han utilizado mi nombre para hacer una denuncia pública y tratar un tema muy delicado que involucra a un familiar mío”, expresó Luna.

“Primero que nada, quiero ser muy honesto… y decirles que estoy totalmente en contra de cualquier situación que involucre el abuso, maltrato o alguna otra situación en contra de las mujeres”, agregó el cantante.

Edwin se deslindó de su familiar y las versiones que aseguran que está usando su poder y supuestas influencias para evitar que se haga justicia.

“Jamas encubriría o trataría de quitarle el peso de la ley a algo que tenga todo esto involucrado. La persona que me está atacando a mí, asegurando que con base en mi carrera, mis influencias o mi economía me he encargado de encubrir muchísimas cosas, lo cual es totalmente falso”, dijo.

El vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’ también se dijo en contra de cualquier agresión hacia las mujeres; incluso, aseguró que no pretende culpar a las víctimas, pues como padre de familia las entiende.

“Estoy totalmente en contra de cualquier situación que involucre abuso, maltrato o agresión. Yo no buscaba culpar a los afectados, pero sí proteger mi nombre de acusaciones falsas”, expresó.

Edwin Luna aseguró que aunque no podía entrar en detalles de la situación, se deslindaba por completo del tema y con la voz entrecortada, subrayó: “Yo no soy responsable”.

Y siguió con su declaración: “Me duele en el alma, pero también tienen que entender que son cosas que a uno no le corresponden y que yo soy totalmente responsable de mis hechos y de mis actos. Yo pagaré las consecuencias de cada cosa que yo haga, pero la que hace una persona que está al lado de mi vida no me corresponde a mí… No se me hace justo que me juzguen a mí”, sentenció.

La acusación contra el hermano de Edwin

El caso se hizo público el 30 de septiembre, cuando Ilse Landeros hizo público el proceso legal que desde hace tres años enfrenta contra su exesposo, a quien se refirió como un “regidor de un municipio afiliado al Partido Acción Nacional” en Monterrey y “hermano” de “un afamado cantante de música de banda muy conocido en la ciudad”.

La mujer señaló al hermano de Edwin de haber abusado de su hijastra desde que ella tenía 9 años y de cometer el delito de tráfico de influencias.

“Imagina que mueves cielo, mar y tierra, que vas de junta en junta hablando con quien se pueda para hacerlo enfrentar la justicia, y logras con ayuda divina, hacer que lo extraditen, que lo vinculen a proceso y lo internen en un penal en lo que se le dicta una sentencia; pero ves como el procedimiento se dilata, notas como evita llegar a la audiencia de su juicio”, relató Landeros.

“Imagina que una magistrada ordena que el acusado pueda continuar su proceso en su casa (como si eso fuera suficiente para que no vuelva a huir o violentar a la menor), que la persona que redactó ese proyecto de liberación tiene los mismos apellidos que el juez penal que estuvo difiriendo las audiencias de juicio… A las autoridades NO les ha importado el riesgo que existe de que él vuelva a huir, no les importó liberarlo cuando estamos tan sólo a tres días de la audiencia de juicio, tampoco les importó la integridad de mi hija ya que no le pusieron ninguna medida de protección, simplemente lo liberaron”, puntualizó.

Inmediatamente las redes sociales relacionaron a Edwin, sin embargo el cantante dejó claro que no es responsable por los actos de su allegados y que sólo responderá por sus acciones.

“Yo soy totalmente responsable de mis hechos y de mis actos. Pagaré las consecuencias de cada cosa que yo hago, pero lo que hace una persona que está a mi lado no me corresponde. No se me hace justo que me juzguen”, finalizó.

