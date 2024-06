Edwin Luna hace cruda confesión: Padece una enfermedad que no tiene cura: VIDEO

Edwin Luna confesó que a sus 36 años y en pleno éxito en su carrera musical, padece una enfermedad incurable y deberá ser esclavo de un tratamiento de por vida.

El cantante explicó que fue a raíz de una cirugía estética que se practicó para bajar su índice de grasa corporal, que le diagnosticaron el padecimiento que lo obligó a hacer cambios drásticos en su vida.

“La única vez que me hice una operación fue que de los lados me quité poquita grasa, al mes estaba igual, le hablo al doctor y me dice que no me cuidé, al año estaba más hinchado y estaba haciendo dieta, voy a un reality a Colombia y nos piden hacernos un estudio, revisa mi doctor el estudio y me dice ‘estás mal’”, reveló el intérprete durante un episodio del podscat “Líderes gruperos”.

Edwin reveló que a raíz de esos estudios le fue diagnosticado hipotiroidismo, una enfermedad que es controlable, pero que no tiene cura.

El vocalista de “La Trakalosa de Monterrey”, explicó cuáles han sido algunos cambios en su vida que ha tenido que realizar.

“Cuidar tu alimentación. Yo no como carnes rojas, embutidos, sí me los quitó. Los lácteos 0, muchas cosas quité. Bajé como 20 kilos”, dijo.