Dos influencer murieron ahogadas tras un terrible accidente en un yate: los estremecedores detalles

La trágica muerte de dos influencer está generando debate en Internet. Y es que las creadoras de contenido se ahogaron y perdieron la vida tras el accidente de un yate. La triste es que ambas se habían negado a usar el chaleco salvavidas, lo que pudo haberles salvado.

¿Quiénes eran las influencers que murieron ahogadas?

Los hechos ocurrieron en Brasil el 29 de septiembre. Según reportes, sus nombres eran Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 y Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27.

Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 y Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27, murieron ahogadas en Brasil. (Instagram)

La policía dijo que la embarcación llevaba un exceso de personas que intentaban atravesar la costa luego de una fiesta; terminó volcándose en el río Iguazú. De los 7 jóvenes que iban, solo 5 sobrevivieron.

¿Cómo fue el fatal accidente de las influencers?

Tras el incidente, el capitán declaró a las autoridades que algunos de los usuarios que estaban en el bote “no querían ponerse los salvavidas porque se estaban haciendo selfies” y porque “les estorbaba para broncearse”.

Lamentablemente, fueron solo las dos influencer quienes no pudieron soportar las aguas turbulentas, ahogándose y perdiéndose entre las olas y las rocas.

¿Qué pasó con los cuerpos de las influencers?

Pero la forma en la que las encontraron horrorizó a todos. Y es que, el cuerpo de Amorium apareció en la costa de la playa de Itaquitanduva una semana después, mientras que Faria estuvo flotando en el mar.

A pesar de la declaración del capitán, la policía dice que está investigando el caso ante una posible negligencia.

Una de las influencers había publicado una foto arriba del yate momentos antes del accidente. Las fotos y las grabaciones fueron rescatadas por “Daily Mail”, quien compartió la triste historia en redes sociales.

Algunas personas que se enteraron de la noticia ofrecieron su opinión: “¡Una forma vergonzosa de morir!”, “¿Así que fuiste en un barco sabiendo que no podías nadar preocupados por las fotos más que por sus vidas? Eso es una locura”, y “¿Quién va a un barco sabiendo que no sabe nadar y que no lleva chaleco salvavidas?”, fueron algunos comentarios.