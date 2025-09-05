Dos desgracias para el Cuarto Día en el robo de salvación este 4 de septiembre en LCDFM

El robo de salvación comenzó con el accidente de Dalilah Polanco en el reto de destreza que enfrentaron los 9 habitantes restantes en La Casa de los Famosos.

Para definir a los dos habitantes que estarían en el elevador del destino, La Jefa organizó una competencia en la que tenían que subir, uno por uno a una plataforma de tres escalones para lanzar una ficha que cayera por una pared con clavos. En la parte de abajo de la pared había casillas de puntuaciones.

La primera en pasar fue Dalilah Polanco, quien sólo consiguió 40 puntos y cuando Facundo estaba por subir a la plataforma para tomar su turno, se escuchó el grito de Dalilah mientras caía al piso.

Tras ser revisada por el médico en el confesionario, se informó que Dalilah no tenía afectaciones graves pero ya no volvió el resto de la gala.



Mar Contreras obtuvo 30 puntos

Facundo logró 60 puntos

Aaron Mercury llegó a 80 puntos

Elaine sumó 100 puntos

Shiky ganó 110 puntos

Aldo De Nigris obtuvo 80 puntos

Abelito llegó a 50 puntos

Alexis Ayala ganó 70 puntos

Por lo que Shiky (del Cuarto Día) y Elaine (del Cuarto Noche) fueron al elevador del destino.

El elevador del destino decide el futuro de la salvación

Finalmente los dos habitantes que consiguieron entrar al elevador del destino para competir por la salvación en contra de Guana fueron Elaine y Shiky, por lo que le suspenso aumentó ya que la primera pertenece al Cuarto Noche y el otro al Cuarto Día.

Primera ronda

Shiky se enfrentó primero a la escena del brindis y tenía que completar una frase de Priscila. Falló

Elaine tuvo que recordar lo que pasó en una escena del baño con Facundo. Acertó.

Segunda ronda

Shiky tuvo que adivinar cuántas crisis matrimoniales lleva Mar Contreras. Falló

Elaine tuvo que recordar una escena de Alexis saltando la cuerda. Acertó

Elaine, integrante del Cuarto Noche, se quedó con el robo de la salvación y se enfrentará a Guana, del Cuarto Día y líder de la semana, para quedarse con el beneficio de salvar a alguien.

El reto en el que se enfrentarán Guana y Elaine se decidió por los mismos habitantes de La Casa de los Famosos. La Jefa metió al confesionario a ambos concursantes para mostrarles los diferentes retos que tiene preparados y les pidió que eligieran uno.

Pero como no se pusieron de acuerdo, fueron los otros habitantes de la Casa los que decidieron el juego: la ruleta.