Difunden en un video los movimientos más sensuales de Luis Miguel en su Tour 2023

Luis Miguel confirma que está en su mejor momento, personal y profesional, con tremendos pasos de baile

Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar desde el primer día de su Tour 2023, sus fans han gozado cada uno de sus conciertos entre Argentina y Chile, donde ofreció 10 shows en cada país.

A través de un video viral en las redes sociales, se difundieron los movimientos más sensuales del cantante, de 53 años de edad, quien demostró que la edad solo es un número, pues la actitud y el movimiento de cadera son los que cuentan.

“Véanlo en sus conciertos, se le ve feliz y baila como se da la gana porque por eso es El Rey”, dice en la descripción del video publicado en una cuenta de Instagram dedicada al intérprete de ‘Culpable o no’, ‘La incondicional’ y ‘Palabra de honor’, entre otros éxitos.

¿Luis Miguel se operó para bajar de peso?

Incluso la flexibilidad de Luis Miguel es notoria durante sus presentaciones, pues se ha estado especulando que se sometió a una cirugía de manga gástrica para bajar de peso y estar al 100 por ciento en su exitosa gira.Incluso se habló de ayuno intermitente para perder unos kilitos:

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”, habría revelado el mismísimo Luismi según lo expuesto por el programa español ‘El Hormiguero’.

Lo cierto es que los días 15, 16 y 17 de septiembre, “El Sol” retomará su tour en Las Vegas, Nevada, y después continuará por otras ciudades de Estados Unidos, pero el 14 de noviembre regresará a México, donde cerrará el año con todo y sus tremendos pasos sensuales.