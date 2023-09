¿Luis Miguel y Paloma Cuevas están comprometidos? El papá de Checo Pérez rompe el silencio

Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, revela nuevos detalles sobre la vida amorosa de Luis Miguel

Luis Miguel y Paloma Cuevas continúan enamorados, así lo confirmó Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez. Recordemos que don Antonio considera a Luismi como parte de su familia, por lo que rompió el silencio sobre el supuesto compromiso del cantante y la diseñadora de modas.

“Yo lo único que les puedo decir es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso, yo no lo he visto, me lo han platicado, pero es muy grande. Hay una marca y una empresa que es la número uno, que saben en kilataje”, reveló Antonio Pérez Garibay en un encuentro con la prensa mexicana.

“Paloma es una reina, habla como reina, camina como reina y está junto a un rey, son una gran pareja”, platicó don Antonio, quien cree que Luismi atraviesa por uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

“Te soy sincero, el mejor Luis Miguel es el actual, el de hoy es otro Luis Miguel para bien. Veo a un Luis Miguel realizado, vean su mirada, lo que viene para él es maravilloso, son mis amigos los quiero”, comentó el también diputado federal de Jalisco.

“Ya tiene una familia, la familia de Paloma camina al lado de Micky, qué maravilloso tener algo así. Me encanta ver cómo lo veo, me encanta ver su mirada”, concluyó sobre la familia que ha formado Luis Miguel con su guapa novia y sus dos hijas.

Luis Miguel y Paloma Cuevas se habrían casado en secreto

La relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas va viento en popa e incluso hace unos días, circuló el rumor de una supuesta boda secreta, que se habría llevado a cabo en México.

“¿Será cierto que Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron en secreto en Los Cabos en una boda privada? Me llegó esta información, bueno, investiguen para ver si es real”, escribió Laura Bozzo en su cuenta oficial de Twitter, sembrando la duda entre los millones de fans de Luismi.

Hasta el momento no hay más detalles del supuesto matrimonio entre el intérprete de ‘La incondicional’ y Paloma Cuevas, ni la pareja se ha pronunciado sobre las especulaciones que inundaron las redes sociales.