Memo del Bosque: El mensaje que le dejó a Vica y al público en entrevista con TVyNovelas

Este 7 de abril, el productor Memo del Bosque murió luego de una recaída por el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron desde 2017.

En febrero de 2020, hablamos en exclusiva con él, luego de que se recuperó de un episodio que lo llevó a terapia intensiva durante un mes.

De los 23 tumores que le detectaron en el 2017, primero disminuyeron a tres, luego aumentaron a cinco, 10, 15... hasta volver a ser veintitantos. Cansado de las primeras 12 quimioterapias, decidió darse un respiro, pero el mal seguía creciendo en su cuerpo, por lo que volvió a un tratamiento más agresivo de la mano de un trasplante de médula realizado en diciembre de 2019.

En aquella entrevista, Memo celebraba la vida “y tener una segunda oportunidad de vida. Estar rodeado de amigos siempre me hace sentir muy contento, y qué maravilloso que sea una entrevista que sirva para alguien y se convierta en una motivación de fe y lucha”.

“Te cambia el chip por completo, es un antes y un después, un renacer. Ya me habían dicho que después de estar en la antesala de la gravedad o posible muerte, no puedes volver a ver la vida igual. Te sensibiliza más, te hace crear conciencia. Hoy vivo como en esa etapa de inocencia cuando los niños ven y prueban todo por primera vez”.

En aquel momento, así le dejó un mensaje a su esposa Vica Andrade y al público, consejos de oro...

¿Qué te gustaría decirle a Vica?

“Que la amo. Gracias por todo el esfuerzo, la oración y el apoyo que me dio; por cada lágrima que tuvo, ahora hay una sonrisa enorme que podemos tener juntos. Ojalá esta felicidad sea por muchos años. Que Dios me dé la oportunidad de que sean otros 40.

¿Hay algo que quieras agregar?

“Sí, me gustaría decirle a las personas que busquen ser felices cada día en familia, con su pareja, con sus hijos, que tengan esa búsqueda constante del día a día para no vivir del pasado. Aquellos que pasan por una enfermedad, tengan fe, no hay que perderla. Oren, porque Dios escucha y hace milagros”.