La picante declaración de David Zepeda: ‘Algunas me ven como un sugar daddy

David Zepeda cumplió 50 años el pasado 19 de septiembre y los celebró de la mejor manera: con una fiesta discreta en su casa acompañado por sus amigos. Ahora que ha llegado al “quinto piso”, el actor nos comparte en exclusiva sus inquietudes y retos.

David Zepeda nos contó, entre otros asuntos, cuándo lo veremos nuevamente en la pantalla: podría ser a finales del 2023 o inicios del 2024, “cuando algunas cosas se acomoden por ahí”.

Uno de los aspectos más impactantes en David Zepeda es, precisamente, el excelente estado en que se conserva, sin “ayudaditas” de cirujanos o bótox, pues sus claves son el ejercicio y la alimentación saludable: “Tengo dos motivaciones para mantenerme joven: primero, mi trabajo que amo, y otra son las mujeres, las jovencitas”, aseguró el actor, quien habló más ampliamente sobre el tema amoroso.

Y es que el conservarse bien le ha dado al actor muchas satisfacciones y, aunque de momento está soltero, no se cierra al amor, como bien nos explicó en la charla.

David Zepeda nos confesó que le gustan las mujeres jovencitas. Ethan Miller/Getty Images

“ALGUNAS ME VEN COMO UN SUGAR DADDY”

Lejos de sufrir la famosa “crisis de los 50’s”, David Zepeda se siente pleno y con capacidad de enfrentar con madurez tanto los aspectos personales como profesionales de su vida.

“No sé por qué, pero me gustan bien chavitas, así como de 24, 25, 26 años”

Y es que, de momento, el actor se encuentra soltero luego de haber mantenido una relación de varios años con la actriz Lina Radwan; sin embargo, David Zepeda está lejos de cerrarle las puertas al amor y, al contrario, nos confiesa sus gustos en cuanto a las mujeres:

“No sé por qué, pero me gustan bien chavitas, así como de 24, 25, 26 años. Puede ser que algunas me vean como un sugar daddy, pero si ellas son felices y yo también, no tengo ningún problema”, contó entre risas el protagonista de éxitos como “Abismo de pasión”, “La doble vida de Estela Carrillo” y “Mi fortuna es amarte”.

¿David Zepeda es exigente a la hora de buscar una pareja? El actor consideró que no: “No creo tener algunos requisitos establecidos. Pienso que lo más bonito es que haya una compatibilidad, evidentemente que exista una atracción y que las cosas vayan fluyendo de esa manera. Claro, también es importante que sea un buen ser humano, porque puede ser una mujer hermosa, pero si no es buena de corazón, no vale la pena la belleza física”, concluyó el actor.