David Zepeda habló sobre los rumores de que está peleado con Fernando Colunga: ‘La verdad sale a la luz’

El nombre de David Zepeda sonó mucho durante las audiciones de “El maleficio”, remake producido por José Alberto Castro y que llegará a la pantalla de Las Estrellas el lunes 13 de noviembre; sin embargo, el actor no llegó a un acuerdo por diversos motivos que no tuvieron que ver con aquella rivalidad con Fernando Colunga difundida por una revista.

¿Qué pasó entre David Zepeda y Fernando Colunga? En una charla con este medio, el actor nos habló de sus proyectos profesionales y cómo toma la vida ahora que acaba de cumplir 50 años . Sobre su colega, Zepeda quiso aclarar todas las especulaciones que surgieron en redes sociales.

“A FERNANDO COLUNGA HAY MUCHO QUE APRENDERLE”

David Zepeda fue contundente al señalar que conoce a Fernando Colunga desde el 2010, cuando actuaron en “Soy tu dueña”, y desde entonces han tenido una amistad respetuosa, totalmente alejada de los supuestos pleitos que les han inventado.

"Él es un actor con una larga trayectoria, ya hemos trabajado y hay mucho que aprenderle, es un actor muy comprometido”

“Nada de lo que se dijo es cierto; conozco a Fernando desde hace muchos años, cuando hicimos la telenovela ‘Soy tu dueña’ (2010), al lado de Lucero, desde entonces hay una relación de mucho cariño, una amistad de años, le tengo un gran respeto, y fueron otras cuestiones ajenas a él lo que me impidieron participar en el proyecto ( ‘El Maleficio’ )”.

“Lo hablamos, pero no se dio, así son las cosas en la televisión. Más que en los elencos, me fijo mucho en las historias, en los productores; hay unos con los que todavía no he trabajado, pero me gustaría hacerlo”, expresó el artista durante la presentación de una marca de relojes en la Ciudad de México.

A él, los rumores y especulaciones no le preocupan. “No me gusta estar aclarando, pero eso sí lo aclaré para que no hubiera malentendidos; la verdad siempre sale a la luz. No hay diferencias, no hay pleitos, él es un actor con una larga trayectoria, ya hemos trabajado y hay mucho que aprenderle, es un actor muy comprometido”.