Dani Flow se burla de quienes lo cancelaron en redes por sus comentarios contra el feminismo

Dani Flow, el reguetonero mexicano, que recientemente ha sido objeto de críticas y cancelación debido a sus comentarios sobre el feminismo, apareció respondiendo de manera burlesca para aquellas personas que lo estaban cancelando.

Los comentarios de Dani Flow

Dani Flow ha sido criticado por sus comentarios sobre el feminismo en una entrevista que ofreció a ‘Charly galleta’ para su canal de YouTube. A pesar de reconocer que ignora muchas cosas del movimiento feminista, Dani Flow cuestionó algunas prácticas del movimiento, lo que provocó una ola de críticas en las redes sociales.

Como resultado de sus comentarios, Dani Flow fue “cancelado” en las redes sociales. La cancelación es un fenómeno de las redes sociales en el que los usuarios boicotean a una persona o entidad debido a un comportamiento o comentario considerado ofensivo o inapropiado.

Dani flow acabas de acabar tu propia carrera o la poca q tenías pic.twitter.com/AN7ofpJlnp — ysa (@ysaaa_b) January 6, 2024

La reacción de Dani Flow

Lejos de disculparse o retractarse, Dani Flow ha respondido a la cancelación con burlas. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde el intérprete de ‘Martillazo’ subió dos historias donde respondía de manera irónica a los que lo estaban cancelando.

Esta actitud ha generado aún más controversia, ya que algunos ven su respuesta como una falta de respeto hacia aquellos que se sintieron ofendidos por sus comentarios.

Dani Flow pide disculpas

Hace unas horas, el cantante de reguetón mexa, Dani Flow, en sus redes sociales realizó un en vivo donde comenzó a hablar sobre la polémica que se había generado tras los comentarios que realizó sobre el movimiento feminista.

Pese a que Dani se disculpó, se mantuvo firme y defendió su amistad con Rix, asegurando que él no considera que tenga algún amigo violador. También pone en juicio lo qué el cree ante lo que los demás creen.

“Si soy amigo de un violador, okay. Yo no considero que tenga ningún amigo violador, partiendo de ahí, ¿ok? Así como tú crees que pasó, yo no creo que pasó", dijo el cantante.