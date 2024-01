Dani Flow pide perdón por una rima suya que alude a la pedofilia

El reconocido cantante Dani Flow, también conocido como “El Rey del Morbo”, ha estado en el centro de la controversia recientemente. La causa de la polémica es una rima que hizo hace varios años, durante una pelea amateur de freestyle, que alude a la pedofilia.

Así fue la rima que hizo Dani Flow y causó indignación en redes

En la rima, Dani Flow dice: “a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí". Estas palabras han provocado una ola de críticas, con algunos usuarios acusándolo de normalizar este tipo de abuso y hasta tachándolo de “pedófilo”.

Ante la creciente controversia, Dani Flow decidió romper el silencio y abordar el tema públicamente. Publicó un video en sus redes sociales en el que pide disculpas por sus palabras. En el video, Dani Flow aclara que la rima está siendo sacada de contexto y presentada como una declaración actual.

Dani Flow junto a su esposa y novia. (Instagram/daniflowmx)

El cantante de 27 años asegura que desde entonces y hasta ahora usa el morbo como el principal ingrediente en sus letras, pero que de ninguna manera son sus creencias. Reconoció que fue irresponsable abordar un tema tan delicado de esa manera y calificó su verso como imprudente.

“El abuso sexual no es broma, esa línea no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición final y oficial sobre el tema”, agregó.

Además, Dani Flow hizo mención sobre sus desacertados comentarios respecto al movimiento feminista, del cual se dijo “ignorante” y se comprometió a buscar nuevos lineamientos para que sus plataformas reflejen sus valores como persona.

“No debí haber hablado al respecto, sino buscar informarme más; lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos”, finalizó.