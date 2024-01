Dani Flow lanza un ácido mensaje contra Aleks Syntek: “Es el único que no entiende”

Dani Flow es un cantante en ascendencia que en los últimos tiempos ha cosechado mucho éxito con sus canciones de reguetón mexa, pese a todas las críticas que recibe, el irapuatense demuestra mucha solidez en su carrera y sus fans lo respaldan.

Asimismo, hace unos días, el cantante también fue víctima de las críticas de Aleks Syntek, quien arremetió contra el reguetonero e incluso diciendo que a Dani Flow le faltó amor en su infancia: “Habrá que ver qué ver infancia tuvo ese chavo que hace esa música ¿no? para entenderlo porque seguramente le faltó amor”, dijo en una entrevista.

Dani Flow contesta a críticas de Aleks Syntek

Durante la entrevista popular del famoso youtuber, ‘El Escopión Dorado', Dani habló sobre los comentarios que recibió por parte del cantante de pop. "¿Cómo no va a ser un gancho eso? Todo bien con Aleks Syntek, a mí incluso me gusta su música, recuerdo su música en mi infancia y sé la posición que tiene en la música, pero fue c*gado que hablara de mí, que me tirara (...) se me hizo chistoso”, reveló.

Dani Flow fue el invitado en el nuevo video de ‘El Escorpión Dorado al volante’. (Instagram/daniflowmx)

No obstante, en la misma entrevista el reguetonero le dio la razón a Aleks, pues afirmó que sí le faltó amor, además, mandó un contundente mensaje: “El único que no entiende que es desmadre es él, creo, porque me bloqueó a la v*rga, se cag* desde el primer día”.

Aleks Syntek en colaboración con Dani Flow

Aunque parezca mentira, esta colaboración podría suceder. Dani Flow dijo que si se mete al estudio con Aleks Syntek podrían hacer una canción bonita: “Te invito papi, vamos a hacer un v*rgazo. Armemos una colaboración, a la gente le va a gustar mucho, me pongo a hacer música bonita”, expresó.

También pudimos ver que, pese a las críticas del intérprete de ‘Intocable’ no está del todo en contra de Dani, pues hasta le mandó un mensaje hablando bien de él: “Un saludo ahí para Dani Flow de mi parte, es un tipo con mucho ingenio, muy talentoso y que haciendo música pop sana estaría exitosísimo seguramente. Le mando un abrazo, él sabe que no tengo nada en contra de él y que cada quien sus barbies y dile que está bien padriuris su música y bien chicle bomba”, dijo el cantante de pop mexicano.