¿Cree en su buena voluntad? Esto piensa la mamá de Briggitte Bozzo sobre el cambio de Adrián Marcelo en LCDLFM

Una de las personalidades más polémicas de esta temporada de La Casa de los Famosos México, sin duda alguna, ha sido Adrián Marcelo, quien en las últimas semanas protagonizó varios altercados con sus compañeros, mismos que lo pusieron en la mira del público y lo volvieron blanco de cientos de cuestionamientos. Posteriormente, el regiomontano mostró un cambio de actitud hacia las personas con las que en un inicio se enemistó, aparentando que quiere llevar una buena convivencia y siendo mucho menos hostil que en el pasado, como ha tratado de hacer con Briggitte Bozzo.

Sin embargo, para la mamá de la joven influencer, las intenciones que motivaron a Adrián a acercarse a su hija podrían no ser del todo sinceras, o al menos eso es lo que ella ha podido percibir del otro lado de la pantalla.

La mamá de Briggitte Bozzo pone en duda el arrepentimiento de Adrián Marcelo

Durante una corta aparición en “De primera mano”, la señora Ligia Elena Arcila, la madre de una de las habitantes que mayor simpatía ha generado al interior de LCDLFM reaccionó a la supuesta reconciliación que tuvo su hija con Adrián Marcelo. Lo anterior luego de que desde el inicio del show, el comediante se empeñara en unirse con otros concursantes para eliminarla de la competencia, algo que no rindió frutos ya que los televidentes se han encargado de salvarla.

De modo que ahora que es consciente de que no podrá deshacerse de ella tan fácil, Adrián habría optado por hacer las pases con ella. No obstante, esta faceta no convence a la mamá de “Brillitos”, como cariñosamente la apodó el público y fue contundente al decir que no confía en lo absoluto en esas ganas de mejorar su trato en el show.

Adrián Marcelo se sinceró con Briggitte Bozzo al interior de LCDLFM Captura de pantalla

“La verdad es que no, yo no creo en Adrián Marcelo. Él está jugando su propio juego y los utiliza a todos a su antojo”, puntualizó la mujer, quien apenas el domingo pasado admitió estar aliviada con la salida de Mariana Echeverría, ya que así no podría continuar con sus maltratos hacia Briggitte.