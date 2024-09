¡Conmoción! Una famosa influencer murió al caer al vacío y dejó un estremecedor mensaje

Las redes sociales no paran de anunciar tragedias. El turno ahora es para una famosa influencer de TikTok que de forma reciente perdió su vida tras caer al vacío de un edificio. La joven, con una carrera prometedora, cayó desde un quinto piso y su muerte fue inminente.

Tras la muerte de la tiktoker en Sultanbeyli, Estambul, las autoridades competentes encontraron una carta con un estremecedor mensaje que tiene en shock a los seguidores de la influencer. ¡Nadie entiende qué pasó!

Mujer a contraluz bailando. Freepik.

¿Quién es la tiktoker que murió tras caer de un quinto piso?

La influencer que murió en Sultanbeyli, Estambul, al caer de un quinto piso es Kubra Akyutum, el pasado lunes 23 de septiembre. La joven fue encontrada sin vida tras caer desde un quinto piso en un edificio de lujo.

Su trágico fallecimiento dejó a sus seguidores en estado de shock y llenos de dolor. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos y dar con las causas que llevaron a Kubra Akyutum al final de su vida con tan solo 26 años.

Kubra en el Festival de YouTube en octubre del 2023. Instagram kubrasalofficial.

El mensaje estremecedor que dejó la influencer antes de morir

En el apartamento desde donde cayó, la policía encontró una carta que podría haber sido escrita por la joven, en la que expresaba su desesperación: ‘Salté por mi propia voluntad. Porque no quiero vivir más. Cuida bien a Peanut. Fui muy buena con todos en mi vida. Pero yo no puedo ser buena conmigo misma'.

Y continúa el mensaje, ‘Vivir como una buena persona no me trajo nada. Seré egoísta en esta vida', informaron fuentes internacionales como Marca.

Se revelan los motivos que habrían llevado al límite a la influencer

A pocas horas antes de la tragedia, Kubra Akyutum había hablado en sus redes sociales sobre sus problemas con la alimentación. En una publicación, confesó: ‘He reunido fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente'.

Murió famosa tiktoker al caer de un quinto piso en Estambul. Instagram kubrasalofficial

Este mensaje refleja el difícil momento que estaba atravesando, a pesar de la popularidad que había alcanzado y el amor que sus seguidores le daban. Pese a estos mensajes, las autoridades seguirán investigando para dar con la verdadera razón de fondo que guarda este trágico suceso.

La inesperada muerte de Kubra Akyutum tiene conmocionados a sus seguidores y pone, de nuevo en el centro del debate, los problemas de salud mental entre los creadores de contenido.