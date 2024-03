Novia de Nicandro Díaz revela cómo murió y la hija del productor la desmiente públicamente

Pasó exactamente una semana para que la novia de Nicandro Díaz, rompiera el silencio y contara su versión de lo que ocurrió el día del accidente que le quitó la vida al querido productor de telenovelas, a sus 60 años.

Tras no asistir a los actos fúnebres del productor, la actriz Mariana Robles, reapareció públicamente con un collarín, lentes oscuros y visiblemente aún afectada por lo ocurrido.

Decidió concederle una entrevista para el programa de Maxine Woodside y allí contar lo que ella recuerda que pasó en Cozumel a bordo de una moto en la que iba ella y “Nic”.

“Fuimos a comer y cuando regresábamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, que ni me acuerdo del color, era alquilada, sí llevábamos casco. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire”, contó en Todo para la mujer.

Mariana, quien llevaba tres años de relación amorosa con el productor de éxitos como “Soy tu dueña” y “Destilando amor”, dijo no recordar todo lo que sucedió: “La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado, justo en un como precipicio, acostado y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía ‘una ambulancia, por favor, ayúdenos’ y yo le gritaba ‘mi amor’”.

La actriz señala que ella no logra recordar cómo ocurrió el accidente, pues perdió la noción. “Si a mí me dices, los atropellaron, se les atravesó un animal, había aceite, se quedó dormido, cualquier teoría te podría creer. Yo no venía viendo, no tenía visibilidad, no sé qué pasó. No sé las causas de la muerte, sé que tuvo varios golpes muy fuertes, pero exacto, no lo sé”, dijo.

Mariana le hizo frente al rumor que apunta a que los hijos de Nicandro pidieron investigar el accidente y aclaró que ella no ha recibido alguna notificación.

Horas después de que ella ofreciera esta entrevista, la única hija del productor, utilizó sus redes sociales para expresar abiertamente que no cree en la palabra de Mariana y dejar claro que hay diferencias entre las famiias.

“No le crean nada a Mariana Robles”, escribió la joven Valeria Díaz, en una historia de Instagram con un fondo en color negro.

