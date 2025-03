Cómo se vería un hijo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, según la inteligencia artificial

El matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha despertado la curiosidad del público sobre cómo se vería un hijo de la pareja. Aunque solo es una especulación y la hija de Pepe Aguilar ha aclarado que por ahora no hay planes de un bebé, la Inteligencia Artificial (IA) nos brinda la posibilidad de visualizar esta hipotética unión familiar. ¿Quieres ver cómo salió?

Gracias a los avances en IA y algoritmos de generación de imágenes, podemos combinar las características faciales de Nodal y Aguilar para crear una representación digital de cómo podría lucir su descendencia. El resultado sería una mezcla única de rasgos, heredando posiblemente los ojos expresivos de Nodal y la dulce sonrisa de Aguilar.

En TVyNovelas usamos una herramienta para ver cómo sería el hijo/hija de la pareja. El resultado, sorprendió.

Así serían los hijos de Ángela Aguilar y Christian Nodal, según Grok IA. (TVyNovelas/Grok)

Grok, la IA de Elon Musk, mostró resultados claros y sin tanto drama. La hipotética hija de Nodal y Aguilar tendría un aspecto muy similar a la cantante de “Dime Cómo Quieres”, destacando por sus ojos, su sonrisa y el característico cabello.

Sin embargo, el varón podría tener genes más prominentes del cantante de “Adiós, amor”, pues mantendría el aspecto de su padre, con la sonrisa de Ángela.

¿Qué opinas? ¿Crees que así podría lucir el hijo o hija de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

¿Por qué una youtuber afirmó que Ángela Aguilar abortó al bebé de Christian Nodal?

En los últimos días, surgió un chisme tremendo en redes sociales . Y es que, una famosa youtuber de nombre “Zorrito Youtubero” causó polémica al afirmar que tiene pruebas de que la menor de la dinastía Aguilar habría abortado al bebe de Nodal.

“Desde hace varios días me ha llegado información que supuestamente Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho. Me han llegado pruebas de ellos, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”.

La familia Aguilar desmintió los rumores sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar. (Instagram)

No obstante, la familia Aguilar se pronunció con un comunicado para desmentir los dichos de la creadora de contenido. “Queremos expresar nuestra profunda preocupación y puntualizar lo siguiente: la difusión de rumores que atentan contra la dignidad de las personas causen daños a la comunicación en general y quienes lo hagan pueden hacerse acreedores a sanciones legales”.

