¿Problemas de pareja? El comentario de Ángela Aguilar que encendió los rumores de crisis con Christian Nodal

Ángela Aguilar causó polémica al hacer un comentario durante su presentación en Ciudad del Carmen, Campeche, lo que encendió las alertas de una posible crisis entre la cantante y su esposo, Christian Nodal.

La pareja ha estado envuelta en escándalo desde que dieron a conocer su relación en junio de 2024, sólo unos días después de que el intérprete de ‘Botella tras Botella’ revelara su quiebre con Cazzu, madre de su hija, Inti. Casi dos meses después, se casaron de forma sorpresiva, lo que causó aún más controversia.

Sin embargo, no hicieron caso a las críticas y derrocharon amor en cada concierto, redes sociales y presentaciones públicas, por eso ha llamado tanto la atención que Ángela Aguilar acudió sola al Premio Lo Nuestro, así como al Carnaval Carmen hace unos días.

Ángela Aguilar desata rumores de crisis con Christian Nodal

El pasado fin de semana, Ángela Aguilar se presentó en el Carnaval Carmen 2025 en Campeche, pero en un momento del concierto, la hija de Pepe Aguilar le dijo al público: “La siguiente canción que voy a cantar, es una canción que escribió mi papá y pues les tengo una pregunta: levanten a mano todos los mentirosos (...) en Ciudad del Carmen nadie miente, me voy a mudar para acá (...) no tiene la culpa quien promete, sino el güey que le cree, así que para todos esos güeyes que creen, incluyéndome a mí, va esta canción”.

Este comentario ha sido interpretado como una indirecta hacia Christian Nodal, por lo que muchos usuarios en redes sociales aseguraron que hay varias señales de problemas entre ellos.

“Se me hace que Nodal ya le está dando problemas”; “Uy no, ya empezaron a tener problemas de pareja”; “Se me hace extraño que últimamente la estamos viendo sola en eventos y presentaciones, además que luce más delgada, igual y no tardan en anunciar su ruptura”; “Él ya ni sube nada de ella”, fueron algunos de los comentarios.

Ángela Aguilar recuerda a Christian Nodal en su concierto

Durante su concierto en Campeche, Ángela Aguilar cantó el tema ‘Dime Cómo Quieres’, el cual lanzó a dueto con Christian Nodal en 2020, sin embargo, desde que destaparon su relación hace casi un año, han interpretado esta canción juntos en varios shows, por lo que llamó la atención la ausencia del sonorense.

Mientras que la hija de Pepe Aguilar entonaba el coro, aprovechó para gritar: “¡Te extraño, esposo!”, lo que causó los gritos del público.

Por su parte, Christian Nodal estaba en Guadalajara, donde tuvo un sorprendente encuentro con una fan que quedó captado en video. En el clip se ve a un grupo de hombres entrando en un negocio y la encargada los saluda: “Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Qué milagro!”.

Entre la multitud venía Christian Nodal y cuando la mujer se dio cuenta empezó a gritar de emoción y a decir el nombre del cantante. De inmediato se acercó a abrazarlo y él le correspondió este gesto con cariño.

Además, este martes 25 de febrero, el intérprete de ‘De los besos que te di’ dio una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por sus papás y sin su esposa, para anunciar que Alex Jiménez, quien fue su representante en el inicio de su carrera cuando apenas tenía 17 años, volverá a encargarse de sus relaciones públicas.