Coco Máxima contra Karla Sofía Gascón: la acusa de afectar la lucha de comunidad trans

Tras la polémica que ha desatado la película Emilia Pérez con su protagonista Karla Sofía Gascón, es ahora la actriz trans Coco Máxima, quien lamenta la forma en que la española ha representado a la comunidad trans.

“Al principio estaba muy contenta por la nominación, por la inclusión que están haciendo todas las academias importantes del cine al nominar a una mujer trans, pero al ver todas las declaraciones (de Karla Sofía), las reacciones de la gente y las controversias que se han suscitado, creo que nos está dejando muy mal a la comunidad trans. Me da mucha pena decir que ahora si no la apoyo, no me representa”.

Para Coco, lo importante es que el público no se quede con la idea de que todas las mujeres trans son iguales, al contrario, resaltó que existen extraordinarias actrices y grandes seres humanos.

“No quiero que la gente se vaya a quedar con esa mala impresión de las actrices transexuales y transgénero que existimos en el habla hispana. Yo quiero invitarles a todos y todes, que de verdad nos den otra oportunidad, prometo no defraudarlos. He estado durante muchos años representando dignamente a mi comunidad con personajes que de verdad valen la pena, que están bien escritos, para que demos a conocer esta diversidad de una manera amorosa”, expresó.

Coco Máxima Octavio Lazcano

Sobre la eliminación de Karla en toda promoción de la película, Máxima dijo que la industria cinematográfica es un negocio: “Creo que están en su derecho de hacerla a un lado porque Karla no está ayudando al proyecto, y todo lo que se tenga que hacer para que ese proyecto siga adelante se debe hacer. Considero que hay que seguir fomentando los valores y la representación que necesitamos como comunidad, pero si ella como actriz no está haciendo un trabajo digno, ya es su problema”.

De acuerdo con Coco, la comunidad trans está siendo estigmatizada debido a las acciones de Gascón: “Ya nos están etiquetando. Creo que no hubo una familia de la comunidad detrás de ella, una familia de activistas que de verdad la aconsejara”, subrayó.

Karla Sofía Gascón confesó que encontró consuelo en la escritura Instagram

Para Coco, el discurso de odio con el que Karla Sofia se ha manejado no es nuevo: “Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, pero a Karla le hemos dado como 14 oportunidades, ya no sabría qué más recomendarle que hiciera, creo que, si se metiera como activista, pudiera ser que la comunidad la redimiera de todo esto que está sucediendo”.

Quien diera vida a Nandy Galdeano en el Amor no tiene receta, aclaró que sí audicionó para el papel que interpretó Gascón en Emilia Pérez, pero el hecho de no obtenerlo no representó ningún resentimiento para ella.

“No me molesta que se lo hayan dado a Karla, estuve en audiciones del personaje para la película, hice todo lo posible y no se logró, pero me dio mucho gusto ver que era ella quien se había quedado porque pensé que iba a ser un gran trabajo”, señaló.