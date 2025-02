Christian Nodal sorprendió en San Valentín con un romántico y gigante ramo de rosas sin dueña: ‘Feliz día...’

Christian Nodal se hizo notar en este San Valentín con un gigante ramo de rosas publicado en sus historias de Instagram. El amor del cantante sonorense lo vive a pleno y lo hizo saber con una dedicatoria, la cual, llama la atención que es general, no tiene el nombre de Ángela Aguilar.

‘Feliz día de los enamorados y los reales’, comentó Christian Nodal en su posteo. El enorme arreglo floral se roba todas las miradas por su majestuosidad y belleza. Sobre una consola de grabación, Nodal puso el ramo y un detalle llamó mucho la atención. Dos vasos y dos manzanas acompañan este regalo en San Valentín.

El ramo de rosas de Christian Nodal sin nombre

El Instagram de Ángela Aguilar es un desierto en San Valentín

Mientras Christian Nodal dio su mensaje de amor para el 14 de febrero, y lo hizo con la canción ‘Los is in the air’, la cuenta de su esposa es la antítesis del romanticismo, es el anti San Valetín.

La cantante de música regional mexicana se llamó al silencio y no se pronunció en el día de los enamorados. Ni una sola palabra dedicada al amor de su vida, Christian Nodal. ¿Hubo cambio de estrategia? ¿Ahora la hija de Pepe Aguilar quiere bajar el perfil y mantener más su vida privada al resguardo? Quién sí se pronunció fue Cazzu.

La pareja de cantantes decidió casarse apenas dos meses después de hacer pública su relación. Instagram Nodal / Angela_aguilar_

Cazzu lanzó un contundente mensaje en pleno San Valentín

En medio del San Valentín, Cazzu, expareja de Christian Nodal y madre de Inti, hija que tuvo con el artista, revivió uno de su hits, ‘C14torce’, lanzado hace más de 6 años y el cual tiene una versión actualizada de hace tres años llamada ‘C14torce V: Balada para un Alien’.

Cazzu en San Valentín

‘Ya no quiero seguir con este juego. Por tu boca me estoy prendiendo fuego. Por qué en frente de la gente no te puedo mirar…’, dice Cazzu en este tema escrito cuando aún no era novia de Christian Nodal y que hoy vuelve a revivir en el día de San Valentín.