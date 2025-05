Cazzu confiesa a quién le dedicó su nuevo libro en donde cuenta sus más profundos secretos

La cantante argentina Cazzu vuelve a sorprender , pero esta vez no con un tema musical, sino con una poderosa confesión: acaba de lanzar su primer libro, Perreo, una revolución, en el que revela sus pensamientos más íntimos, su lucha dentro de la industria musical urbana y su mirada crítica sobre el rol de la mujer en este ámbito.

A través de sus redes sociales, la artista compartió una imagen con la portada del libro y un mensaje que no tardó en generar miles de reacciones: “Y como si fuese poco, también un libro. Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda y se me pasó...”, escribió con su característico tono honesto y sin filtro.

Cazzu lanzó un libro recientemente (Instagram @cazzu)

A quién le dedicó su nuevo libro Cazzu

Lo más emotivo del anuncio fue sin duda la extensa dedicatoria que acompaña el libro. “Se lo dedico a las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir...”, escribe. También agradece especialmente a colegas como Villano Antillano, Tokischa y Elena Rose, quienes, según cuenta, la ayudaron a entender mucho del camino recorrido.

Pero Cazzu no se queda solo con las mujeres: también dedica su libro a los artistas varones que la han inspirado, a su hermana, a las mujeres de su familia, a sus amigas, fans y a quienes simplemente sienten curiosidad por saber qué tiene para decir.

En su publicación, Cazzu confiesa que comenzó a escribir hace cuatro años, motivada por el deseo de poner en palabras sus experiencias como mujer dentro de una industria dominada por hombres. La intérprete de “Nena Trampa” explicó que encontró inspiración al compartir esos primeros escritos con su entorno, y al ver cómo muchos se sentían identificados, supo que debía continuar.

Perreo, una revolución ya está disponible en librerías, en formato audiolibro narrado por la propia cantante y también en versión digital.