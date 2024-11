Chiquis Rivera rompió el silencio sobre los rumores de su embarazo: ¿sí alquiló un vientre para poder ser mamá?

En julio pasado, Chiquis Rivera se unió en matrimonio con Emilio Sánchez, con el que en diversas ocasiones ha admitido que desea formar una familia, algo que en días pasados se dijo, podría estar a punto de ocurrir. Y es que según diversos reportes que se volvieron virales, la cantante estaría esperando a su primer hijo, una versión que ella misma ya se encargó de abordar frontalmente para el tema.

Chiquis Rivera se sinceró y confesó si está a la espera de su primogénito

Luego de que trascendieran numerosas versiones apuntando a la posibilidad de que Janney Marín Rivera recurriera a un vientre subrogado para poder cumplir su sueño de ser mamá, la hija de Jenni Rivera finalmente aclaró qué tan cierto es que ella y Emilio están a punto de darle la bienvenida a un nuevo integrante de su familia.

Durante una reciente conversación con “De primera mano”, la integrante de los Rivera reaccionó a estos cuestionamientos, los cuales admitió, la tomaron completamente por sorpresa.

“No es verdad, no sé de dónde salió eso, pero no es cierto, hasta yo me sorprendí", dijo la intérprete, aseverando que por ahora, no está entre sus planes debutar en el mundo de la maternidad, o al menos no en los siguientes meses como se creía.

En cuanto a si tuvo que pensar en otra alternativa para materializar esta meta, Chiquis señaló que por el momento tampoco es algo que ella y su esposo consideren, pues a pesar del dolor que les provocó haber perdido un embarazo hace un par de meses, siguen con la esperanza de que puedan concebir de “manera natural”, por lo que ya pusieron en práctica algunos métodos que en el futuro les podrían ser funcionales.

“Ya hice todo eso de congelar los óvulos, lo hicimos a inicios de este año, así que eso ya está. Ahorita nada más es por si no se puede natural, ya tenemos esa opción. Si por una razón u otra no se puede, pues agarro otro vientre, ya se pueden hacer esas cosas. Estoy muy agradecida, para mí siempre ha sido como un plan B”, finalizó la artista.

Chiquis Rivera habló sobre sus deseos de ser madre junto a Instagram

¿Qué nombre le gustaría a Chiquis para su primer hijo?

Sobre si ha pensado en algún nombre para sus descendientes, la Chiquis Rivera admitió que sí considera ponerle Jenni, para así rendirle honor a “la diva de la banda” y tener cerca a su mamá. No así, puntualizó en que es algo que aún no tiene decidido, especialmente porque también quiere tomar en cuenta lo que quiera su esposo.