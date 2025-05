Chingu Amiga rompe el silencio sobre la polémica en TikTok y las críticas: ¿se irá de México?

Chingu Amiga rompió el silencio sobre el fuerte rumor de que planeaba mudarse de México , supuestamente por no haber soportado las críticas tras la polémica que generó en TikTok y YouTube con uno de sus videos, en el que ayudó a una familia oaxaqueña. La influencer desmintió rotundamente que esto fuera cierto.

Fue en la alfombra roja de la película “Mamá reinventada” donde la creadora de contenido fue abordada por el periodista Eden Dorantes, quien no dudó en preguntarle directamente sobre los señalamientos en su contra, donde la acusan de ser una “gentrificadora” y “evasora de impuestos”.

Sujin Kim, nombre real de Chingu Amiga , respondió de inmediato: “Eso no sé de dónde salió, nunca lo dije, es una noticia falsa. No tengo ningún plan”. También descartó regresar a vivir a Corea del Sur, pues aseguró que el estilo de vida allá no le agradaba.

En cuanto a las críticas por el video en el que ofrece muebles, despensa y juguetes a una familia en situación de pobreza, la youtuber reiteró que todo se trataba de información falsa y evitó dar más detalles sobre la controversia.

Anteriormente, Chingu Amiga ya había respondido a los comentarios en su video de YouTube, mostrándose sorprendida por el nivel de hate recibido a pesar de haber actuado —según ella— con buenas intenciones.

“Lo subí porque era un reto de 15 millones. Pero igual sentí que sería padre compartir esas historias para que sepamos que podemos ayudar poquito a poquito y vivir todos mejor”.

¿Por qué criticaron a Chingu Amiga?

La polémica estalló cuando el tiktoker venezolano Nando expresó su molestia, acusando a Chingu Amiga de aprovecharse de México .

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y las redes sociales se volcaron en críticas contra la influencer por la manera en que retrata al país en sus contenidos.

“Si de verdad le tienes cariño a los mexicanos, haz las cosas bien. Paga la visa, vuélvete mexicana y paga los impuestos. Yo llevo un año viviendo en México y mira, esto se llama RFC. Tardé menos de dos horas en sacarlo y me permite contribuir al país donde vivo y creo contenido”, expresó el tiktoker.

