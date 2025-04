¿Chingu Amiga se irá de México? Aseguran que la influencer coreana se mudará a este país latino

La influencer Sujin Kim, mejor conocida en redes sociales como Chingu Amiga, ha estado en el centro de la atención en las últimas semanas debido a rumores que sugieren que podría dejar México debido a las fuertes críticas que ha recibido en redes sociales.

Esta especulación, que se viralizó rápidamente, se suma a una serie de controversias que han puesto a la surcoreana bajo el escrutinio público en los últimos días.

El rumor sobre la posible partida de Chingu Amiga comenzó a principios de este mes, luego de que algunas publicaciones en páginas en redes sociales aseguraran que la influencer, harta de los comentarios negativos, prefería irse a vivir a Perú.

Sin embargo, hasta la fecha, no existe evidencia que respalde estas afirmaciones. No se han encontrado videos, audios ni capturas de pantalla que confirmen la supuesta declaración y Sujin no se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué Chingu Amiga está envuelta en polémica?

La controversia alrededor de Chingu Amiga no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos meses debido a varias acusaciones por parte de usuarios en redes sociales.

La influencer fue acusada de lucrar con la vulnerabilidad, luego de compartir un video en YouTube el pasado 2 de marzo, titulado “La deportaron de EE.UU. y la dejaron sin nada en México, fui a ayudarla”, donde Chingu Amiga colaboró con el creador Huarache Oaxaqueño para apoyar a Erika, una mujer deportada de Estados Unidos junto a sus hijos.

Además, ha sido señalada por contribuir a la gentrificación en ciertas zonas de México. Esta percepción se reforzó tras una campaña publicitaria en el Metro de la Ciudad de México, donde expresó que “moría por vivir en Latinoamérica”. Para algunos, estas palabras sonaron desconectadas de la realidad de muchas comunidades mexicanas.

Marifer Centeno revela que intentaron pagarle para hablar mal de Chingu Amiga

Ante el enojo de muchos internautas, la famosa grafóloga Marifer Centeno aseguró que intentaron pagarle para hablar mal de Chingu Amiga, sugiriendo una posible campaña de desprestigio en su contra. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si la ola de críticas es completamente orgánica o si hay intereses detrás.

La controversia también ha tocado temas más amplios, como el papel de los influencers extranjeros en México, los privilegios asociados y el impacto de la gentrificación. Esta situación ha despertado un intenso debate en redes sociales, pues, mientras muchas personas atacan a la surcoreana, otros señalan que son las autoridades mexicanas quienes deberían regularizar la situación de los extranjeros en el país.

La polarización en torno a Chingu Amiga es evidente. Mientras un sector de sus seguidores la defiende, destacando su esfuerzo por integrarse a la cultura mexicana y su carisma, otros consideran que su contenido carece de un compromiso real con las problemáticas sociales que retrata.